Álvaro Uribe asegura que hay personas buscando derrocar al presidente Iván Duque

Heinar Ortiz

En entrevista con Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que hay sectores promotores de violencia que quieren derrocar al presidente Iván Duque y que desde su partido se busca una solución a la difícil situación por la que atraviesa Colombia.



“No hay duda que quieren tumbar a Duque o volverlo un títere del movimiento violento para producir resultados electorales el próximo año. Lo quieren tumbar sectores colombianos dolidos por la pobreza aumentada por la pandemia, que estaban dolidos por la reforma tributaria, esos colombianos esté uno de acuerdo o en desacuerdo proceden de forma respetable; en el otro lado estaban los ejecutores de la violencia y sus promotores desde la política”, dijo Uribe.



Así mismo, sostuvo que se subestimaron los efectos que podría producir en Colombia la violencia, por un proceso de debilitamiento de la Fuerza Pública que, según él, comenzó desde la negociación del acuerdo de paz en La Habana.



“Acreditar la Fuerza Pública no significa darle impunidad porque la institucionalidad democrática no tiene más camino para la protección de los ciudadanos y los bienes que la Fuerza Pública en su acción institucional de acuerdo con los Derechos Humanos y la Constitución”, señaló.



Por último, Uribe defendió la política social del presidente Duque, aunque reconoció que fue un error la forma como se planteó la reforma tributaria.



"Este fue el primer partido, a pesar de ser partido de Gobierno en decir que no presentaran eso así, hoy pensamos que se necesitan unos recursos para los más necesitados que vengan de los sectores más pudientes del país”, concluyó.



