Álvaro José Carvajal Vidarte

"No hay condiciones para un regreso seguro a las clases presenciales": Fecode

Aunque el Gobierno Nacional dispuso el 15 de julio como la fecha esperada para el regreso a clases presenciales de los colegios del país, desde el sindicato que agrupa a los maestros del sector oficial aseguraron que, hasta el momento, no se encuentran dadas las condiciones para el reinicio.



Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, a través de un boletín publicado en la noche del jueves, en el que el comité ejecutivo da cuenta de las conclusiones de una reunión de negociación con el Gobierno adelantada este día.



"Los docentes de Colombia, fieles al compromiso y la vocación con la educación de nuestros estudiantes, estamos listos para regresar a la presencialidad en las escuelas", asegura el sindicato en el documento.



Sin embargo, a renglón seguido, cuestionan: "le preguntamos al Gobierno ¿están listas las instituciones educativas en materia de infraestructura, servicios públicos, elementos e insumos de bioseguridad, personal de servicios generales, administrativos y de vigilancia que garanticen la vida y la salud de las comunidades educativas, incluido el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los docentes colombianos?".



Fecode indica en el documento que serán los gobiernos escolares de las instituciones educativas, en conjunto con los padres de familia, los encargados de tomar la decisión sobre el regreso o no a la presencialidad, "luego de una rigurosa verificación de las condiciones exigidas para el retorno al aula".

Cabe recordar que el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció a inicios de junio que el país tiene como objetivo haber vacunado a la totalidad de los docentes, a más tardar, el próximo 15 de julio, con lo que se espera que ese día se reinicien las actividades presenciales.



"Ese día no hay ninguna excusa o disculpa para que no se haga el ingreso seguro a clases. Igualmente, una vez finalizada la fase uno, esto nos permitirá el retorno al trabajo. Tenemos que retornar a las actividades en la medida en que la población esté vacunada", afirmó el funcionario.



Sin embargo, desde el gremio sindical aseguraron que "de acuerdo con las más de 140 organizaciones de la salud reconocidas en el país, en la actualidad no hay condiciones para un retorno presencial seguro".



"Fecode propone la creación de una comisión paritaria de científicos y expertos que junto al gobierno evalúen este aspecto, teniendo en cuenta situaciones como: la ocupación de camas UCI, capacidad de respuesta de los sistemas de salud y los índices de contagio en cada una de las regiones del país", agregaron.



Por otra parte, el sindicato reveló en el documento que continúan exigiendo al Gobierno, teniendo en cuenta los acuerdos establecidos en 2019, cumplir con lo firmado ese año, haciendo énfasis en el de la proporcionalidad de la prima de vacaciones.