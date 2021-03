No ha iniciado construcción de casas en Providencia, a 100 días del paso del huracán

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Al cumplirse 100 días de la emergencia en el archipiélago de San Andrés, por el paso del huracán Iota, no ha iniciado aún la construcción de las 1.134 viviendas nuevas necesarias para la recuperación de Providencia.



Así lo asegura un informe de la Contraloría General de la República, que evaluó la respuesta que viene dando el Gobierno a las víctimas de la emergencia.



Una comisión del organismo de control verificó que de las 877 viviendas que se deben reparar, se han intervenido 215 a través de la habilitación de sus techos.



“En una primera fase se entregaron un total de 98 viviendas con cubiertas reparadas (enero 2021); y a partir del 1 de febrero Findeter con contratistas y personal de la Armada y la Policía Nacional, han logrado un total de 215 viviendas con cubiertas reparadas. Además, hay 54 viviendas identificadas y en proceso de reparación total”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Según el organismo de control, Findeter viene adelantando visitas de inspección porque de las 877 viviendas inicialmente identificadas para reparación, hay algunas que podrían no ser reparadas si no demolidas por su grado de afectación.



En 47 lotes ya se han realizado las demoliciones de las infraestructuras con afectación total y alistamientos necesarios para la construcción de viviendas nuevas.



“También hemos podido verificar que Findeter, a través del Comando de Ingeniería del Ejercito Nacional, con aproximadamente 400 personas, durante 15 meses adelantarán las labores de alistamiento, limpieza, demolición, remoción de escombros y adecuación de los lotes para la implantación o construcción de viviendas nuevas. Ya se han adecuado 47 lotes y otros 27 predios se están interviniendo”, agregó Pineda Téllez.



Según la Contraloría, es necesario un proceso de saneamiento y titularidad predial en las islas para la construcción de viviendas nuevas, porque en el 90% de los casos había casas que estaban ubicadas en predios sin demarcación o documento de titularidad.



“Se ha encontrado que existen lotes que no cuentan con el área para la implantación de las casas, también se nos ha manifestado que hay familias que no quieren que se vayan a demoler las infraestructuras afectadas y otros casos en los que las comunidades están pidiendo que les hagan las casas en lugares diferentes a donde estaban inicialmente construidas. Es necesario que la información sobre las condiciones de la construcción de las viviendas, sea clara”, agregó el contralor delegado.



Hasta el momento, el Gobierno ha dispuesto recursos por 258 mil millones de pesos para la reconstrucción del archipiélago, a través del Ministerio de Hacienda, a la UNGRD, Instituto Nacional de Vías INVIAS y Bancoldex.