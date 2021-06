Valentina Rosero Moreno

No existe variante colombiana de covid-19: Instituto Nacional de Salud

Las nuevas variantes del covid-19 ya no llevan el nombre del país en el que fueron detectadas.

El Instituto Nacional de Salud confirmó este viernes que no existe la variante colombiana de covid-19, desmintiendo así la información que circula en diferentes medio europeos que asegura que en España estaría circulando esta variante.



El Instituto explicó que no existe ninguna cepa de coronavirus de origen colombiano y que la B1.621 es un linaje declarado VOI que circula en diferentes países del mundo, no solo en Latinoamérica.



"La B1.621 es un linaje declarado VOI que circula en Estados Unidos

Curacao, México, Países bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia y seguramente en más países. Colombia lo detectó desde enero, lo caracterizó y lo reportó", comentó el Instituto.



De igual forma, el Instituto manifestó que este linaje es, en realidad, una investigación colombiana. Además, comentó que, con el fin de evitar la estigmatización, la Organización Mundial de la Salud cambió el nombre de las variantes y cuando se nombre un nuevo linaje ya no se menciona el país donde fue identificado.



Asimismo, aclaró que sí es posible que lleguen a países europeos colombianos portadores de la variante B1.621 del virus, como también lo es que lleguen de Estados Unidos, Alemania, México y otros países, debido a que esa variante circula en varios países.



"Que lleguen colombianos con B1.621 a España SI es posible. Así como de la Unión Europea, México etc. Y de la misma manera es posible que a Colombia lleguen o hayan llegado españoles con ese Linaje", precisó el Instituto.



Entre tanto, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a las declaraciones del Gobierno de España que aseguran que sí existe esta variante y pidió que se rectifique la información.



"Que un país reporte una cepa no lo define como lugar de origen. La precisión es importante desde un ente técnico como el Ministerio de Salud de España", afirmó.