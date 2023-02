Niegan tutela con la que Aida Merlano buscaba acceder a información de sus cuentas bancarias

Un juez negó una tutela presentada por la ex congresista, Aida Merlano, con la que pretendía solicitar, por medio de su abogado, información clave sobre sus finanzas y recursos, sin cumplir con los requisitos que exige el banco, es decir sin apostillar el poder conferido a su defensor.



De acuerdo al fallo, las razones por las que la entidad financiera se abstuvo de entregar los informes bancarios se basan en la normatividad legal vigente que protege los datos de sus clientes.



“Es deber de BBVA Colombia guardar reserva y discreción sobre los datos de sus funcionarios y clientes, por lo tanto, y teniendo en cuenta que al revisar el supuesto poder que allega el apoderado para solicitar información bancaria, salta a la vista que no se encuentra apostillado ante la autoridad correspondiente, y de conformidad con las leyes vigentes y tratados aprobados por Colombia, es necesario que al escalar este tipo de peticiones acredite: poder especial, amplio y suficiente debidamente apostillado que legitime su actuación”, señala el fallo.



Aida Victoria Merlano, hija de la ex congresista, es investigada por la Fiscalía por haber supuestamente constituido una empresa con su padre para ocultar las propiedades que presuntamente su mamá adquirió de manera ilegal.



De acuerdo a la Fiscalía, en el momento en el que se constituyó la empresa (2019), la influencer no tenía vida crediticia ni tampoco contaba con recursos para crearla, pues según la investigación en ese momento no tenía entradas fijas de dinero que le permitieran hacer los movimientos financieros que se generaron en medio de la puesta en marcha de esta entidad.



Aida Merlano, argumentó que su información bancaria era clave para fortalecer la defensa de su hija.