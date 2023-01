Colombiana sufrió grave accidente en Miami; su mamá pide ayuda para poder viajar a EE.UU.

​Suplicando ayuda de los gobierno de Colombia y Estados Unidos para viajar a Miami, se encuentra la familia de Hellen Pacheco, una joven colombiana quien sufrió un grave accidente y se está debatiendo entre la vida y la muerte en un centro médico del estado de Florida.



El drama que está viviendo la familia de Hellen ha sido relatado por Paola Andrea Durán Rico, la mamá de la joven, quien, a través de redes sociales, se encuentra pidiendo ayuda de la Cancillería colombiana y la embajada de Estados Unidos en Colombia para obtener una visa humanitaria y poder viajar a Miami a estar con su hija, quien se encuentra internada en un hospital de Pompano, en Florida.



De acuerdo con lo manifestado por Paola, quien compartió un video en su cuenta de Instagram @___la_durannn narrando la situación, su hija sufrió un accidente en una motocicleta el pasado 26 de enero, el cual le generó lesiones bastante graves, a tal punto que, según dijo, los médicos que la atienden le enviaron un carta en la que no solo le piden presentarse en el centro médico, sino que también le manifiestas que el estado de su hija es crítico.



Según contó la mujer, Hellen tiene lesiones graves en varias partes de su cuerpo, las cuales están comprometiendo su vida. "Tuvo un accidente en moto y llegó al hospital con sus dos piernas rotas, comprometiéndole tibia, fémur y peroné; en sus dos pulmones tiene lesiones, tiene dos costillas rotas, pero lo más grave es que tiene un edema cerebral. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero yo sé que la última palabra la tiene Dios", detalló Paola.

El hospital de Miami donde se encuentra Hellen le envió una carta a Paola, solicitándole de carácter urgente que viaje a Estados Unidos. Tomado de redes sociales

Con la voz entre cortada y notablemente afligida por la situación que está enfrentando su hija, Paola solicitó al Gobierno Nacional intervenir para que la embajada de Estados Unidos le otorgue una visa humanitaria que le permita viajar a Miami a estar junto a su hija. Según dijo, ya inició el proceso de solicitud del permiso de entrada a territorio estadounidense, pero hasta no ha tenido ninguna respuesta.



"Hago este video para solicitarle a la Embajada que me dé el permiso pedido por el hospital de Pompano en Miami, donde se encuentra mi hija desde el 26 de enero con lesiones muy graves”, manifestó Paola en el video que es viral en redes sociales. La mujer, además, agregó que en la carta que le enviaron, los médicos solicitan su presencia de carácter urgente: "Ya radicamos este papel y la historia clínica de mi hija a la Embajada, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta".



Paola, en medio de la desesperación y el llanto, hizo un llamado a los usuarios de redes sociales para que su caso llegue a manos de las personas que le puedan ayudar para viajar a acompañar a su hija. "No sé qué puerta tocar, a dónde ir, pero necesito llegar a donde está mi hija. Suplico por la vida de ella, no sé qué más hacer, estoy muy lejos, estoy desesperada, pido que me ayuden", precisó.



Aunque hasta ahora ningún funcionario del Gobierno Nacional o de la Embajada de Estados Unidos se ha pronunciado frente al caso de Hellen y Paola, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, sí se pronunció al respecto.



Según manifestó en su cuenta de Twitter, a pesar de que compartió el caso al canciller Álvaro Leyva, seguirá buscando alguna forma de ayudar a la familia de Hellen para que su mamá pueda obtener el permiso para viajar a Miami a estar con ella.



​"Espero que el presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso la Vicepresidenta, Francia Márquez, puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS", escribió Vargas en su cuenta.