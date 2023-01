¿Quién era el joven que murió luego de que un carro de basura lo atropellara en Jamundí?

Como Diego Chicangana, de 22 años, fue identificado el joven que murió luego de ser atropellado por un camión de basura mientras trabajaba en un condominio de Jamundí.



De acuerdo con la información sobre lo ocurrido, el hecho se presentó hacia el mediodía del pasado martes 24 de enero, cuando el joven se encontraba en el interior del condominio Las Mercedes trabajando para la empresa de recolección de basura a la que pertenece el carro de basura.



En imágenes que fueron difundidas en las últimas horas se logra ver cómo el camión da reversa y pasa por encima de él en dos ocasiones. Aunque no se conoce el informe oficial de las autoridades, se ha indicado que el conductor del carro no se percató de que el joven estaba atrás mientras él daba reversa.



En el video, compartido en redes sociales, se ve cómo el joven intenta salir de la parte de abajo del camión, pero el conductor no lo ve y nuevamente arranca hacia adelante, por lo que varias de las ruedas del carro pasan por encima de él.



​Según se conoció, Diego fue trasladado a una clínica en Jamundí y, debido a la gravedad de sus heridas, horas más tarde fue remitido a Cali, donde falleció horas después. Hasta el momento, la empresa de aseo no se ha pronunciado con relación al accidente.