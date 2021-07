Municipios con ocupación UCI superior al 85% no deben realizar fiestas tradicionales: MinSalud

Valentina Rosero Moreno

Municipios con ocupación UCI superior al 85% no deben realizar fiestas tradicionales

Ante el inicio de la temporada de fiestas tradicionales en varias regiones del país, el Gobierno Nacional indicó que los municipios cuya ocupación UCI sea superior al 85% no deben realizar fiestas tradicionales.



Además, explicó que en los territorios donde se estén presentando altas cifras de contagios y muertes por covid-19 es probable que se tenga que implementar nuevas medidas restrictivas, por lo cual, no deben iniciar los ciclos de apertura y reactivación económica.



El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, indicó que "la apertura que se ha anunciado es progresiva y gradual".



"La Resolución 777, de manera explícita, establece que aquellos departamentos que tengan una ocupación mayor del 85 % no pueden hacer mayores flexibilizaciones que las que ya se han realizado", dijo.

Sobre las ferias y fiestas tradicionales, que normalmente se celebran a mitad de año en diferentes lugares del país, Fernández explicó que la realización de estas también depende de la ocupación de UCI que tenga cada territorio.



En el caso de Huila y Arauca, el funcionario del Ministerio de Salud mencionó que "hemos enviado una carta al Ministerio del Interior indicando que no consideramos pertinente favorecer la realización de aglomeraciones en el marco de las fiestas tradicionales de San Pedro, en Neiva, y en otros municipios, dada la alta ocupación UCI".



Fernández detalló también que en aquellos municipios donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos sea alta, tampoco se podrá flexibilizar, por ahora, la apertura de discotecas.



"La indicación es clara: aquellos lugares con el 85 % de ocupación o más, incluyendo municipios, independiente del indicador, es necesario no realizar eventos públicos o privados masivos que generen aglomeraciones", comentó.



Recalcó que, aunque es necesario iniciar con la apertura progresiva para reactivar la economía del país, "cualquier evento público o privado masivo debe evitarse en lugares con ocupación mayores del 85 % municipal o departamental".



Cabe recordar que, hace unos días, el Ministerio de Salud emitió la Circular 037 de 2021, que recuerda a los alcaldes la necesidad de mantener las medidas de autocuidado; así como adoptar medidas necesarias para reducir el contagio y la carga sobre el sistema de salud.