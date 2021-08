Minsalud puede ampliar intervalo de segunda dosis de la vacuna de Moderna: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, anunció que en el país sí se podría ampliar el intervalo de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid de Moderna.



De acuerdo con lo explicado por la entidad, a pesar de que actualmente no hay datos científicos suficientes para modificar el periodo de aplicación estimado por el laboratorio, el gobierno nacional sí podrá hacerlo porque tiene la potestad para organizar el uso de las dosis según el Ministerio de Salud lo determine.



"No hay datos clínicos robustos para modificar el intervalo de 28 días; acorde con los lineamientos técnicos y operativos del Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 el Ministerio de Salud podrá ampliar el intervalo entre 28 y 84 días para administrar la segunda dosis", indicó.



Agregó además que, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas y el estado de la pandemia, el Invima recomendó al Ministerio no extender la segunda dosis a aquellas personas que puedan estar propensa a complicaciones.



Lea además: Invima recomendó a Minsalud no aplazar la segunda dosis de la vacuna Pfizer a 12 semanas



"Se recomienda mantener el intervalo de 28 días entre las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna para la población con mayor riesgo de complicaciones", precisó la entidad.



Cabe recordar que el 20 de agosto el ministro de Salud, Fernando Ruiz, había manifestado que habría una evidencia importante que demuestra que el aplicar la segunda dosis después de 84 días sí mejoraría la capacidad de crear más inmunidad.



"Dado que las segundas dosis se empiezan a vencer después del 25 de agosto, es muy importante que todos tengan en cuenta que menores de 50 años se pueden vacunar después. Estamos a la espera del concepto de la sala de medicamentos del Invima para anunciar la decisión", precisó Ruiz.