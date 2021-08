Invima recomendó a Minsalud no aplazar la segunda dosis de la vacuna Pfizer a 12 semanas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, negó la solicitud del gobierno nacional de aplazar hasta 12 semanas la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid de Pfizer y recomendó que se cumpla con el intervalo estipulado por la farmacéutica.



De acuerdo con la resolución emitida por la entidad, la solicitud fue negada porque no habría pruebas científicas suficientes para determinar que sí es adecuado aplazar de 21 a 84 días el suministro de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.



La Entidad explicó que, según la información científica disponible, no hay datos clínicos que comprueben la eficacia de ampliar un intervalo que ya fue establecido por el laboratorio para administrar su segunda dosis.



"Con base en la información científica disponible la Sala de Medicamentos del Invima considera que no hay datos clínicos robustos para preferir un intervalo diferente a 21 días para administrar la segunda dosis, el estudio clínico principal utilizó un intervalo de 21 días", detalló la Entidad.



Sin embargo, el Invima aclaró que su decisión es solo una recomendación ya que, teniendo en cuenta que la organización del Plan Nacional de Vacunación y el uso de las dosis son potestad del gobierno nacional, el Ministerio de Salud sí puede implementar un nuevo intervalo de 12 semanas.



"En el contexto de la emergencia sanitaria, con base en la información científica actual, la disponibilidad de vacunas, el desarrollo de la campaña de vacunación y el estado de la pandemia, el Ministerio de Salud podrá implementar un intervalo entre 21 y 84 días para administrar la segunda dosis", precisó el Invima.



Aunque hasta la fecha las autoridades sanitarias solo han aplazado el intervalo de la segunda dosis de Pfizer, el Ministerio de Salud presentó una nueva solicitud al Invima para que también se amplíe el intervalo de administración de la vacuna de Moderna.



Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que habría una evidencia importante que demuestra que el aplicar la segunda dosis en la semana 12 sí mejoraría la capacidad de crear más inmunidad.



"Dado que las segundas dosis se empiezan a vencer después del 25 de agosto, es muy importante que todos tengan en cuenta que menores de 50 años se pueden vacunar después. Estamos a la espera del concepto de la sala de medicamentos del Invima para anunciar la decisión", precisó Ruiz el 20 de agosto.

