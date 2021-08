Los jóvenes siguen dando ejemplo en la adherencia a la vacuna anticovid. Durante este fin de semana fueron más de 11.676 personas entre los 15 y 19 años que acudieron por su primera dosis de la vacuna. Asimismo, 58.426 jóvenes entre 20 y 24 años se aplicaron el biológico para protegerse del covid.



Natalia Orozco, una de las jóvenes caleñas que este sábado recibió la primera dosis de Pfizer, decidió vacunarse “para proteger a mi familia y porque es una responsabilidad mía”, señaló la menor que cursa actualmente grado décimo.



Otro de los jóvenes caleños que se inoculó este fin de semana fue Luis, quien desde las 6:30 de la mañana, en compañía con su abuela, empezó a hacer fila en el estadio Pascual Guerrero para acceder al biológico y lo hizo convencido que de esta vacuna lo ayudará a protegerse del covid a él y a sus seres queridos.



Y así masivamente los jóvenes y también adultos mayores fueron llegando a los megacentros y a los diferentes puntos que se dispusieron para jornadas especiales de inmunización. “El fin de semana se ha movido mucho la vacunación, tenemos más de 11 mil jóvenes entre 15 y 19 años vacunados, esperamos que este domingo suba esta cifra, porque en los recorridos me he dado cuenta que los jóvenes quieren vacunarse y los papás también los están acompañando, así que ha sido muy positivo”, aseveró la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



Asimismo, la funcionaria destacó la importancia de que los jóvenes asistan a vacunarse, más en este tiempo cuando retoman las clases presenciales en las instituciones educativas. “Que mejor que empiecen la presencialidad los jóvenes y niños vacunados, esa era incluso una las razones que dan los padres de familia me manifestaron”, agregó la titular de Cartera.

Lea también: Colombia aplicará una tercera dosis de vacuna contra el covid-19



Cabe recordar que a los menores de 15 a 17 años se les está aplicando la vacuna de Pfizer y a los mayores de 18, la Astrazeneca; “son vacunas muy buenas, la eficacia está entre el 90 y 94%”, comentó Torres, quien precisó que los menores de edad deben acudir a la vacunación con un adulto mayor responsable “para que puedan firmar el consentimiento informado y de esta manera poder acceder al biológico”.



Por otro lado, Torres recordó que hasta el pasado viernes, Cali contaba con 10.000 biológicos -de Pfizer y Astrazeneca-, “estamos esperando este lunes cuál es el rendimiento que hemos tenido y así ver cuántos biológicos nos quedan disponibles. Esas 100.000 vacunas las teníamos prevista para que nos alcanzaran hasta el miércoles, esperando que lleguen más biológicos de primera dosis”, anotó.



Hasta la mañana de este domingo se tenían 78.549 biológicos para primeras dosis y 16.434 para segundas dosis.



Según la Secretaría de Salud, alrededor de 301.174 personas entre 39 y 14 años ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, y 97.777 ya cuentan con su esquema completo. De los 182.342 jóvenes entre 21 y 24 años que deben vacunarse, 58.453 ya se ha aplicado una dosis, y 23.798 están inmunizados (con las dos dosis o la monodosis); de los 170.846 jóvenes entre 15 y 19 años que están en la ciudad, el 7 % ya se recibió al menos una dosis (11.676 personas). En total 1.098.835 caleños ya tienen su primera dosis y 699.263 cuentan con esquema completo.

Vea también: ¿Cómo le fue a Cali en el tercer pico de la pandemia?, balance de la Secretaría de Salud

Así serán las jornadas de vacunación esta semana



A partir de este lunes y hasta el próximo domingo 29 de agosto, la Secretaría de Salud Municipal ha dispuesto varios megacentros y puntos de vacunación para que la población priorizada pueda acceder por su dosis.



Este día, las personas pueden acudir al megacentro Jairo Varela, la institución educativa Nuevo Latir, el Coliseo Sena, en el Centro comercial Premier Limonar, la Universidad Javeriana - coliseo Loyola-; el Polideportivo Primero de Mayo y en el Hospital Cañaveralejo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. También en la Universidad Icesi estará funcionando de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Desde este martes, algunos de los megacentros que tendrán horario extendido. Por ejemplo, el Estadio Pascual Guerrero, que funcionará de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.; en el Centro Comercial Unicentro, la jornada irá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, el horario de vacunación será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; y en el Coliseo María Isabel Urrutia, este 26 y 28 agosto, la jornada será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.



Es preciso aclarar que algunos megacentros no estarán operando este lunes, ya que el personal de salud descansa. Información detallada que podrá consultar en el directorio de la Secretaría de Salud Municipal publicado en su redes sociales.



Además, cabe recordar que en 12 instituciones de educación superior se adelantan jornadas para vacunar a sus estudiantes. Entre ellas se encuentra la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Icesi, Javeriana, La Libre, San Buenaventura, la Escuela Nacional del Deporte, Unicatólica, Uniminuto, el Sena y el Instituto Popular de Cultura.