MinEducación se reuniría con universidades privadas para discutir aumentos en matrículas

Un encuentro entre el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y varias universidades privadas del país se llevaría a cabo en las próximas horas, esto con el fin de discutir los aumentos en las matrículas de estas instituciones educativas.



De acuerdo con lo conocido al respecto, el ministro Gaviria se reunirá con los rectores de diversas universidades privadas para discutir los elevados aumentos que tendrán los precios de las matrículas que, entre otras, han llevado a que los estudiantes de estas instituciones realicen protestas en Bogotá y en otras ciudades del país, entre ellas Cali.



​Teniendo en cuenta que en algunos casos los aumentos son hasta del 13.9%, Blu Radio reveló que el Ministro dialogará con los directivos de las instituciones privadas de educación superior el próximo viernes 19 de noviembre.



Aunque no se ha confirmado cuáles serán las universidades que tendrán representación en la reunión con Gaviria, sí se indicó que es posible que al encuentro asistan los rectores de universidades como la Javeriana, Los Andes y la Libre, que son algunas de las instituciones en las que sus estudiantes han salido a manifestar su malestar en contra de los precios de las matrículas para el año 2023.



Con relación al porqué se realizarán los elevados aumentos en los precios, las universidades privadas han argumentado que estos son consecuencia de la situación económica que enfrenta el país, siendo una de las razones la devaluación del precio colombiano, la inflación y las negociaciones del salario mínimo.



Ante la polémica que han generado estos aumentos, el ministro Gaviria reiteró que el tema se debe tratar con los directivos de las universidades privadas porque no es momento para que estas instituciones realicen incrementos por encima del Índice de Precios al Consumidor, IPC.



"Creo que las universidades deberían entender el momento difícil, coyuntural y económico del país y no deben haber aumento reales en las matrículas universitarias en Colombia. Eso es una recomendación, las universidades podrían en algún caso esgrimir algún tipo de razones, pero considero que ese caso debería ser la excepción, no la regla", dijo Gaviria.