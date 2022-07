"Mejorar, todo lo que se quiera; destruirlo sería retroceder": Duque sobre el sistema de salud

El presidente Iván Duque se refirió este jueves a la reforma a la salud que se ha anunciado e hizo un llamado al gobierno del mandatario electo, Gustavo Petro, para que sea cuidadoso con los cambios que, al parecer, quiere hacerle al sistema de salud colombiano.



Haciendo referencia a la idea de eliminar las EPS que ha propuesto el gobierno de Petro, el Mandatario saliente fue enfático en que, para él, lo que debería hacerse no es reformar el sistema de salud, sino cuidar y mejorar lo que este tiene actualmente.

"No nos pongamos a jugar con destruir lo que hemos creado durante tantos años y que, además, ha probado servir al pueblo colombiano. Mejorar, todo lo que se quiera, destruirlo, sería retroceder como sociedad", dijo Duque.



​Pero sus comentarios no quedaron ahí y el Presidente habló sobre los avances que ha habido en el país en materia de salud durante su periodo, además, recalcó que durante la pandemia se evidenció que el sistema no se detuvo.



"En EE.UU. un célebre empresario utilizó una frase que decía ‘si no está roto, no lo arregle’, y tenemos que partir de la base que el sistema de salud que tenemos, con muchas cosas que siempre podrán mejorarse, es el sistema de salud que nos llevó a poder desarrollar toda la atención contra la covid-19 y seguir manteniendo la atención regular de las patologías que vive el pueblo colombiano", precisó Duque.