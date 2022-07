"Nunca he negociado con bandidos": Duque sobre carta de grupos armados ilegales

El presidente Iván Duque se pronunció sobre la carta que publicaron varios grupos armados ilegales, dirigida al nuevo gobierno de Gustavo Petro, afirmando estar dispuestos a un cese al fuego a partir del 7 de agosto para luego negociar el desarme.



"Yo soy Presidente hasta el 7 de agosto y como Presidente de la República nunca he negociado con bandidos, esa ha sido mi línea. Yo respeto cualquier avance que se quiera hacer en aras de la paz, que lo quiera hacer el próximo gobierno, lo respeto y no voy a entrar en una controversia", dijo Duque



El mandatario añadió que no se tiene nada que negociar con narcotraficantes, porque el narcotráfico "no está para la venta".



"Ellos no están vendiendo el negocio, solo tratan de hacer lo mismo que hicieron en el pasado los carteles. Cualquier carta que ellos envíen tratando de abrir oportunidades de "paz", tiene que partir de la base que tienen que entregar las rutas del narcotráfico y entregar el negocio", añadió.



Por otro lado aseguró que el Clan del Golfo está en un 'Plan Pistola, para afectar a la Fuerza Pública, porque: "están tratando de ganar espacios de negociación, porque buscan, yo no diría amnistía, sino un tratamiento benevolente de la justicia, y la verdad es que a esos bandidos hay que seguirlos combatiendo como lo hemos hechos en este gobierno", dijo el mandatario.



Por lo anterior, aseguró que en su Gobierno han caído actores ilegales como alias Otoniel y su hermana, alias La Negra, y siete de los cabecillas "por eso hasta el 7 de agosto seguimos encima de 'Gonzalito' de 'Siopas' y de 'Chiquito Malo', a esos bandidos no le podemos dar ningún tratamiento político en Colombia porque son narcotraficantes, bandidos, delincuentes y asesinos de lideres sociales, por eso los seguimos combatiendo con fuerza".



Por otro lado dijo estar "tranquilo" sobre lo que sucedió el miércoles 20 de julio al dar su último discurso en el Congreso, en el que en medio de abucheos y gritos por parte de la oposición, entregó un balance de su gestión.



"Esas cosas no me irritan. Sería mucho mejor escucharnos en democracia, escuchar y argumentar contraargumentar. Nosotros fuimos y le demostramos al país los hechos que son incontrovertibles. Yo sí creo que en todos los espacios democráticos debemos tener la capacidad de hablar y de escucharnos, porque si no, simplemente hay un sesgo o un prejuicio".



Además, Duque le respondió a Julián Gallo, senador del partido Comunes, quien aseguró en el Congreso que la política de "paz con legalidad" que caracterizó el gobierno de Duque fue "una falacia" y comentó que la administración saliente tuvo falta de garantías no solo para la implementación del acuerdo de paz, sino también para la protección de los líderes de Derechos Humanos.



"¿Quién lo hizo hombre?, una persona que cuántos crímenes tiene encima, cuántas violaciones tiene encima y vejámenes, lo que no funcionó fue la violencia de ellos y los crímenes de ellos", respondió Duque.