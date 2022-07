"Habrá diálogo": Álvaro Leyva sobre propuesta de cese al fuego de grupos ilegales   

El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro, Álvaro Leyva, aseguró que esta administración está dispuesta a dialogar con todos los grupos armados que quieran dejar las armas, en respuesta a la carta enviada por al menos 28 grupos armados organizados, en la que lo inviten a negociar el desarme.

Leyva manifestó que tenía conocimiento de la carta y aseguró que trabajará particularmente por la paz de Colombia, encargo que le fue designado por el presidente electo Gustavo Petro.



“Yo la recibí y es algo de lo que yo tenía noticia tiempo atrás porque por alguna razón hablábamos de la paz total, y es uno de los cometidos, de los propósitos y precisamente es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros. Se venía trabajando con el ELN, no es que se vaya a iniciar, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios”, aseguró Leyva en declaraciones.



Leyva además manifestó que hablarán con cualquier grupo, sin ninguna distinción, para lograr el cese de la violencia en Colombia.



“Claro que habrá diálogo, claro que sí. Habrá diálogo y vamos a buscar la paz total. Lo que hay es una concordancia y una integración de muchísimos grupos, sigue ahí un compromiso con el presidente Petro total que vamos a impulsar, vamos a impulsar unas nuevas estrategias de paz total”, aseguró Leyva.



Finalmente, el canciller aseguró que actualmente Colombia está ante una oportunidad importante que no puede desaprovechar.



“Aquí lo que hay es una reiteración de voluntad de paz pero de manera colectiva e incluye unos grupos que no se había manifestado antes, de tal forma que es una oportunidad para el país y no podemos ser inferiores porque es de golpe al momento que se puede llegar a la paz total. Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie, hay una oportunidad enorme”, destacó Leyva.



Respecto a la reunión con la delegación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Leyva aseguró que se abordarán temas económicos, de seguridad y de interés bilateral de cara al próximo trabajo de ambos países.