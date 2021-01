Medellín tendrá toque de queda durante el puente de Reyes 

Álvaro José Carvajal Vidarte

Nuevos cambios en las medidas para el puente de Reyes fueron anunciados en la mañana de este jueves por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.



Ante la circular publicada por el Ministerio del Interior y por el de Salud, y tras una reunión de las autoridades locales con esta última cartera se resolvió que la cuarentena para el fin de semana iniciará el viernes 8 de enero a las 7:00 p.m. e irá hasta el martes 12 de enero a las 5:00 a.m.



Además, el alcalde aseguró que "es probable que nueva cepa más contagiosa esté circulando. Urgente maximizar los cuidados".



El mandatario aclaró, sin embargo, que él hace el anuncio, pero la decisión final la dicta la Gobernación con las medidas para todo el departamento: "como en ocasiones anteriores, el decreto con sus excepciones es emitido por el Gobierno Departamental a fin de lograr coordinación con todos los territorios".

Las medidas departamentales se conocerán este jueves a mediodía, cuando Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, realice una rueda de prensa para anunciarlas.



Siguiendo con Medellín, Quintero señaló que "nos preocupa no solo el aumento de contagios, sino además como estos contagios vienen creciendo en adultos mayores".



De acuerdo con el decreto publicado en la noche del miércoles, las medidas restrictivas para algunas localidad de Antioquia estarían de acuerdo al nivel de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



Bajo esta óptica, en municipios como Rionegro, cuyo nivel de ocupación de camas es del 99,05 %, las restricciones serían: toque de queda entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. desde el 7 de enero hasta el 12 de enero. Además, entre el 12 y el 16 de enero, habrá restricciones a la movilidad de personas y vehículos entre las 8:00 p.m. y las 12:00 de la noche.



Se permitirán los servicios domiciliarios y las excepciones contenidas en el decreto 1076 de 2020. En este rango de restricciones entrarían todos los municipios cuyo rango de ocupación de camas UCI esté entre el 85 % de ocupación en adelante, como por ejemplo Medellín, que tiene 87,02 % de ocupación; Itagüí (86,67 % de ocupación), Bello (98,25 %) y La Ceja (100 % de ocupación), según datos de la Gobernación de Antioquia.

