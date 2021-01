Álvaro José Carvajal Vidarte

Hasta este jueves, en Colombia no hay evidencia de la presencia de la cepa británica del Sars-CoV-2, el virus que causa el covid-19, informaron el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, INS.



Las declaraciones de las autoridades sanitarias se dan poco después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciara nuevas medidas restrictivas en la ciudad ante la sospecha de que ya estuviera circulando la nueva variante del coronavirus.



"No existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión del covid-19 en Colombia se pueda atribuir a la nueva cepa británica", aseveró Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social.



La nueva variante del virus, que es entre 50 % y 70 % más contagiosa, está siendo buscada en el país "con vigilancia genómica con laboratorios de universidades y el Instituto Nacional de Salud, INS. Hasta el momento no se ha encontrado", sostuvo Fernández Niño.

Precisamente, el INS confirmó la información del Ministerio de Salud, además de asegurar que todos los países trabajan con las hipótesis de tener nuevas cepas, si bien aún no se identifica la del Reino Unido.



"El INS está utilizando la capacidad total del país para hacer análisis genómicos. Como en PCR, no hay interés en centralizar, el objetivo es lograr la realización del mayor número de genomas, de muestras muy bien seleccionadas, para aumentar la sensibilidad de la vigilancia. Es decir, aumentar la probabilidad de detectar la cepa específica. Todos los laboratorios con capacidad están colaborando", explicaron.



Fernández Niño admitió que aunque es posible que la cepa pueda haber llegado al país, en el momento no se ha comprobado dicha presencia y, por tanto, el aumento de contagios en las últimas semanas no se puede explicar con este argumento.



"No se puede atribuir la aceleración observada en la transmisión de esta nueva cepa cuando tuvimos un incremento de los contactos para fin de año, así como de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado", aseveró.



Así, concluyó, afirmar que el aumento de casos se debe a la nueva cepa "no tiene ninguna evidencia científica seria que la sustente y es una hipótesis que no se puede comprobar".



Colombia ha identificado 20 linajes

El INS informó además que actualmente hay cuatro laboratorios en Colombia con la capacidad técnica y tecnológica para el apoyo de la vigilancia genómica en tiempo real. Se espera que próximamente otros cinco laboratorios estén listos para realizar esta caracterización.



Hasta este jueves, tres laboratorios del país han publicado 218 secuencias "y ninguna de ellas es la variante B.1.1.7 reportada por Reino Unido".



Además, la vigilancia genómica ha permitido identificar la circulación en el país de 20 linajes del virus, es decir, variantes del Sars-CoV-2 con mutaciones que las distinguen entre sí.



"Recientemente se detectó la introducción de dos nuevos, el linaje A.1 proveniente de USA, que circula principalmente en el eje cafetero y el miércoles se identificó el linaje B.1.1.157 proveniente de una muestra de Ipiales, que únicamente se había reportado en Canadá", informaron desde el INS.



El instituto destacó que el país tiene la capacidad de secuenciar 384 muestras cada 10 días y se espere que en 30 días ese número llegue a 1.000.



"Esta estrategia nos ubica como el segundo país en América Latina con mayor capacidad de secuenciación después de Brasil", destacaron.