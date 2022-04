La Registraduría Nacional informó que del incendio que ocurrió en la sede de la registraduría especial en Valledupar no afectó ni se quemó el material electoral de las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo.



El cuerpo de Bomberos de Valledupar determinó que el incendio lo causó la explosión de tres transformadores que se encontraban en la parte externa de las instalaciones.



El registrador delegado del departamento, César Enrique Acuña Vergara, informó que el material electoral está digitalizado y el físico no se encontraba en esa sede de la entidad electoral.



“Todos los archivos están digitalizados y en la sede no se alberga material electoral, como tarjetas electorales o formularios E-14, la declaratoria de la elección a la Cámara de Representantes de 2022, por ese departamento, se realizó el pasado 22 de marzo”, afirmó la entidad electoral.



El registrador Acuña además reiteró la importancia de desmentir las informaciones que estaban surgiendo en la opinión pública de que a diferentes candidatos al legislativo les había afectado la quema del supuesto material electoral.



“Hay que informarle a toda la comunidad que lo que se quemó fueron documentos como memorandos y hojas de vida, pero queda completamente descartada la quema o destrucción de material electoral, pues no lo tenemos en estas instalaciones”, expresó el registrador delegado.



El informe de los Bomberos enunció que, “alguna de las probables causas que originaron o pudieron haber originado esta conflagración o deflagración, pudo ser una sobrecarga de energía en el circuito de la zona, ya que en ese momento llovía fuertemente y caían muchos relámpagos. Esto afectó un transformador de un poste en una esquina cerca a la registraduría”.