Los conmovedores testimonios tras la tragedia en la plaza de toros de El Espinal, Tolima

Son varios los testimonios los que se han conocido de personas que estuvieron presentes en la plaza de toros de El Espinal, Tolima, donde varias personas murieron y otras más resultaron heridas tras el colapso de algunos de los palcos del lugar.



De acuerdo con la información extraoficial que se ha conocido, la tragedia registrada este domingo 26 de junio deja, al menos, ocho personas muertas y varias decenas de lesionados, entre ellos menores de edad y personas de la tercera edad.



Al respecto, Henry Medina, habitante de El Espinal, indicó que tras el desplome de las graderías, fueron muchos los ciudadanos que estaban en el lugar los que se sumaron a las labores de rescate de quienes quedaron atrapados entre los escombros.



De hecho, Medina manifestó que él rescató, por lo menos, a cinco personas, de las cuales dos perdieron la vida. Incluso, aseguró que una de ellas murió cuando él aún la tenía en sus brazos.



"Sentimos que estaba temblando, pero nada, todo se fue abajo. Ayudé a sacar a tres niños y una niña de 3 añitos que desafortunadamente falleció. También le dimo auxilio a un señor de edad, pero no pudimos con él. Le dimos respiración boca a boca, pero falleció en mis manos. Le cerré los ojitos y ya", relató el hombre en diálogo con Blu Radio.



Daniel Fernando Mayorga Soto, otra de las personas que estaba presente en el lugar cuando se registró el colapso, se refirió a lo ocurrido y destalló que el desplome de los palcos se presentó, en medio de la algarabía, poco después de que salió el primer toro al centro del recinto.



"Yo veía cómo se venían esos palcos y las personas que estaban en los primeros y segundos pisos quedaban debajo de las personas de arriba, es decir, cómo les caía madera, tablas, guadua, cómo le caía todo encima a esa gente. Yo decía a mis adentros, esta gente se mató, esta gente se murió porque miren cómo les cae todo eso encima", mencionó el hombre en diálogo con Semana.



Y agregó que, tras el desplome, las personas que estaban en las otras zonas de la plaza corrieron a amarrar al toro y evitaron que este se saliera del lugar. Según dijo, luego de retener el animal, los ciudadanos empezaron a levantar escombros, tablas y a sacar a las personas que pedían ayuda.



"Se derrumba todo y yo veo una montaña de escombros y luego de eso a la gente que se abalanza a quitar toda la madera, la guadua, ingresa la Policía, la Defensa Civil y empiezan a sacar gente y gente. Normalmente ahí cerca a la plaza hay ambulancias por si se llega a presentar un golpeado por los toros y pues esas también reaccionaron rápidamente", precisó el hombre.



Cabe recalcar que se conoció que la Procuraduría General abrirá una investigación disciplinaria en contra del alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, por los hechos ocurridos en la plaza de toros del municipio. Según indicó Caracol Radio, aunque se había solicitado información sobre el plan de emergencias, esta no habría sido presentada.