"Lo único que hacíamos era correr": Profesora luego del derrumbe en escuela de Antioquia

"Estábamos todos en el receso cuando de repente escuchamos algo muy fuerte, todos volteamos a mirar, en cuestión de segundos todos corrimos. No sabíamos ni por dónde corríamos lo único que hacíamos era correr".



​Así describió la profesora Eliana Rincones el momento de angustia que vivió junto a sus alumnos cuando, en la mañana de este jueves, un deslizamiento de tierra sepultó el colegio en el que ella trabaja en la vereda El Porvenir, corregimiento de Tapartó, en Antioquia.



"En el momento en que ocurrió todo estábamos en el receso, eran como las 9:20 de la mañana, entonces casi todos estábamos en el patio y cuando miramos hacia arriba fue ya cuestión de segundos cuando se vino todo abajo, un montón de tierra", comentó la profesora en diálogo con Caracol Radio.



De acuerdo con lo detallado por la docente, cuando se registró la emergencia no tuvieron tiempo de nada y de la única manera que pudieron reaccionar fue saliendo a correr para evitar quedar atrapados. Hasta ahora, según las autoridades, por lo menos cuatro menores habían quedado sepultados por la tierra.



"Yo me quedé quieta, sorprendida, y una mamá que todos los días se queda a ayudar en la escuela me haló y empezamos a correr. No tuvimos tiempo de nada, todo pasó en segundos. Había una baranda y nos tiramos, solo corríamos, gritábamos y llorábamos porque no sabíamos qué había pasado", aseguró Eliana.



Con relación a los menores, Eliana, quien es la única docente de la Escuela donde ocurrió la emergencia, manifestó que todos corrían y que una vez llegaron a un punto seguro empezaron contarlos para alertar a las autoridades sobre cuántos habían quedado debajo de la tierra.

"Empezamos a contar cuántos habían, abajo estaban 18 niños y cerca de cuatro menores quedaron entre los escombros. A dos ya los rescataron y se los llevaron para el hospital, los dos niños que siguen atrapados son del grado Transición, uno de 5 años y el otro de 6", detalló la docente.



​Finalmente, la maestra recalcó que los 18 niños que fueron rescatados se encuentran a salvo y que solo uno de los menores tuvo laceraciones que no fueron de mayor consideración. "Todos están bien, solamente un niño lacerado, pero él está bien", precisó.