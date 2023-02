"Lo que proponemos es que el fondo Adres se desconcentre": Minsalud en Cumbre del Valle sobre reforma a la salud

En medio de la Cumbre del Valle del Cauca realizada este sábado 4 de febrero en Cali, la ministra de Salud, Carolina Corcho explicó que lo que se propone en la reforma con relación al manejo de los recursos del sistema de salud sean manejados a través del fondo Adres.



“Lo que estamos proponiendo es que ese fondo Adres se desconcentre y pague directamente a las clínicas y hospitales, para que puedan pagar dignamente a los trabajadores y trabajadoras, para que se puedan formalizar los trabajadores de la salud, las 300 mil enfermeras que entregan su vida todos los días” enfatizó, la ministra.

#AEstaHora la ministra de Salud, Carolina Corcho lidera la Cumbre del Valle del Cauca, donde se discute sobre la reforma a la salud.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 4, 2023



El evento realizado en el Coliseo Evangelista Mora al que asistieron más de 3.500 personas contó con del Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán; la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Luna, así como el representante a la cámara Alfredo Mondragón y el Senador Wilson Arias.

#AEstaHora se lleva a cabo la Cumbre del Valle del Cauca sobre la reforma a la salud en el Coliseo Evangelista Mora. El evento se realiza en presencia de la Ministra de Salud, congresistas, el Superintendente de Salud y representantes del sector.



El evento también contó con la participación de la vicepresidenta Francia Márquez quien agregó que la reforma es una promesa de gobierno y que el servicio de salud lo prestan las IPS, afirmando que lo que se busca es fortalecer estas entidades, que las EPS son solo las intermediarias encargadas de manejar los recursos públicos del sistema.

#AEstaHora la vicepresidenta Francia Márquez hace presencia en la Cumbre del Valle del Cauca, donde se discute sobre la reforma a la salud.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 4, 2023



Así mismo, Corcho explicó que se creará un sistema público para que los colombianos puedan hacerle seguimiento a los recursos que se invierten en el sistema, en dicha cumbre se reunieron movimientos sociales, trabajadores de la salud y pacientes.



De igual manera, la Ministra de Salud habló sobre el trabajo autónomo de los profesionales e indicó que "no puede haber ningún tercero interpuesto entre el médico y el paciente. La orden del médico debe ser suficiente”.



Con respecto a los trabajadores, la ministra Corcho señaló que a los trabajadores del sector de la salud se les comenzará a dignificar y reveló que "de manera gradual se empezará el proceso de laboralización porque el personal que cuida la vida no puede estar precarizado”.



“No nos pidan que en este Gobierno aceptemos que la salud siga siendo un negocio porque ese no fue el voto de nuestro pueblo; nuestro pueblo salió a las calles a votar por un cambio”, puntualizó la Ministra de Salud.



Se espera conocer el texto oficial en los próximos días en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República.