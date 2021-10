Llegó el Día sin IVA: consejos para que no bote la plata y aproveche al máximo la jornada

Este jueves es el primer Día sin IVA del año, iniciativa que nació para reactivar la economía tras lo provocado por la pandemia del covid-19 y en teoría, sería el cuarto día de esta dinámica en el país.



Tanto comerciantes como compradores están listos para una jornada que está catalogada como una de las más convulsionadas del año, pues se podrán adquirir cientos de productos sin tener que cancelar el Impuesto al Valor Agregado del 19 %.



En El País hemos preparado una serie de recomendaciones para que pueda llevar a cabo esta jornada de una forma adecuada y no caiga en engaños o confusiones.

Compras de forma presencial

Lo primero, claramente, es tener en cuenta y acogerse a las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno, el Ministerio de Salud Nacional y cada una de las Alcaldías municipales.



Expertos en compras aconsejan a los consumidores comparar precios y calidad del producto antes de tomar cualquier decisión de compra. Puede tomar algo de tiempo, pero seguramente su bolsillo lo agradecerá.



Antes de salir de casa, tener claro qué o cuáles locales comerciales visitará y qué productos específicamente observará para su compra. En el mejor de los casos, tener esto definido e ir directamente a comprarlos.



La puntualidad es clave. Si bien se prevé que sea una jornada en donde se puedan presentar filas y demoras, la idea seguramente no es que pasarse todo el día en un local comercial. Por tal motivo se aconseja que si va a comprar algún producto, vaya a primera hora del día una vez abiertos los comercios y pueda finalizar la diligencia lo más pronto posible.



Finalmente, tenga en cuenta los horarios de apertura y cierre del local o locales comerciales a los que piensa asistir, al igual que los métodos de pago y si estos se ajustan a los suyas.



Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ha expuesto unas recomendaciones para que se hagan valer los deberes y derechos de los consumidores por parte de los comerciantes.



Para evitar confusiones, la SIC recomienda que los comerciantes deben ser muy claros a la hora de dar la información a los consumidores respecto a los términos y condiciones de este día.



Tener en cuenta, por ejemplo, los tiempos estipulados para las entregas a domicilio de los productos, los cuales no pueden superar las dos semanas. También ser claros con los precios de los productos, aclarar qué productos están exentos del IVA, cuáles tienen descuentos adicionales y que estos estén expresados en pesos colombianos.



La SIC estará monitoreando el desarrollo de esta jornada y a dispuesto canales de comunicación para que los ciudadanos puedan interponer sus quejas en tiempo real, en caso de que en las jornadas tengan algún inconveniente.

Compras en línea

Muchos comercios han dispuesto sus tiendas virtuales para que los compradores puedan acceder a los productos sin necesidad de hacer largas filas o incluso estar en aglomeraciones.



Precisamente para esta fecha, los ciberdelincuentes aprovechan para hacer de las suyas, lanzando campañas comerciales fraudulentas para engañar a comerciantes y consumidores.



Cabe resaltar que Colombia es el quinto país de la región que sufre más robos en la modalidad de phishing, que consiste en apoderarse de información personal como el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito a través de correos electrónicos fraudulentos.



Por esta razón, la empresa de seguridad informática Kaspersky compartió unas recomendaciones de cara a esta jornada comercial a nivel nacional:

Lea también: Carnet de vacunación será obligatorio para ingresar a eventos, bares y discotecas en el país



Principalmente recomiendan comprar a través de la página oficial de la tienda. A la hora de realizar el pago, estar conectado a una red segura, preferiblemente la de la casa. Evitar hacer esto en sitios públicos, pues por lo general, son los predilectos por los ciberdelincuentes para lograr captar esta información personal del comprador.



Dudar de todas las ofertas que lleguen a través de correos electrónicos o mensajes de texto y que se vean muy atractivas. Aquí aplica el popular dicho: "de eso tan bueno, no dan tanto".



No compartir o guardar en el navegador la información personal como dirección de correos electrónicos, contraseñas, tarjetas de crédito y credenciales.



Hacer caso omiso a aquellas sugerencias que piden desactivar su sistema de seguridad web, conocido como 'Firewall'.



“No debemos perder de vista que los ciberdelincuentes también van perfeccionando sus métodos y cada vez son más hábiles para promover supuestas ofertas a través de vínculos que simulan ser de sitios oficiales, ya sea de bancos o almacenes”, dijo Daniela Álvarez de Lugo, experta en Kaspersky.

Así será la seguridad durante el Día sin IVA

Verónica Maldonado, gerente de Grecocentro, contó que tras una reunión con la Policía en el centro se contarán con nueve puntos de observación para estar atentos a denuncias y hechos delictivos, así como con la presencia de 120 uniformados distribuidos en todo el centro. A esto se suma la contratación de 20 reguladores del tráfico por el comercio local para reducir congestiones en ese sector de la capital vallecaucana.



“Este es el mismo plan que aplicaremos para Halloween, dado que para ambos días esperamos una afluencia de entre 7000 y 8000 personas. Entre las recomendaciones de seguridad está el no cargar con mucho efectivo, no venir con toda la familia para que los ladrones no aprovechen estas aglomeraciones y tampoco dejar parqueada la moto o el vehículo en la calle, dado que en el centro hay cerca de 30 parqueaderos”, explicó Maldonado.



Le puede interesar: Liliana María Sierra, nueva secretaria de Desarrollo Económico (e) de Cali



Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo del gremio nacional de centros comerciales Acecolombia, contó que “para que la gente pueda acceder con tranquilidad y no estén en aglomeraciones, algunos establecimientos han dispuesto horarios de apertura desde las 6:00 de la mañana y con un cierre a las medianoche. Con esto buscamos evitar picos de tráfico en las mismas franjas de horario”.



De acuerdo con Betancourt, el hecho de que ya se hayan realizado tres días sin IVA desde el año pasado implica condiciones de aprendizaje para evitar lo que ocurrió en la primera jornada, en junio del 2020, cuando se reportaron fuertes aglomeraciones y atropellos en las entradas de centros comerciales.



“Los dos últimos días sin IVA tuvieron una dinámica completamente diferente. Los vendedores de electrodomésticos y de tecnología están adelantando un ejercicio de compra previa para que la gente se inscriba y haya un mejor desarrollo de la jornada”, destacó el director ejecutivo de Acecolombia.



¿Dónde elevar quejas o denuncias del Día sin IVA?

La Alcaldía de Cali ha dispuesto toda la logística que estará en toda la ciudad velando por el transcurso con normalidad de esta jornada.



El alcalde Jorge Iván Ospina ha invitado a los comerciantes a controlar el aforo y ser muy estrictos con el uso del tapabocas y el distanciamiento social.



Por su parte, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, afirmó que le han exigido a los locales comerciales ser muy claros con la información y la señalética en los productos, de tal forma que los consumidores tengan claras las condiciones de este día.



Finalmente, la Alcaldía estableció un correo electrónico al cual las personas puedan escribir y elevar sus quejas y denuncias sobre el Día sin IVA: proteccion@cali.gov.co,