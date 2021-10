El carnet de vacunación contra el covid-19 será un requisito para el ingreso a espacios cerrados y lugares de asistencia masiva en todo el territorio nacional, confirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Según detalló, en las poblaciones donde la cobertura de vacunación alcance o sea superior al 75 % se deberá solicitar el carnet de vacunación o el certificado digital de inmunización para la asistencia a lugares o eventos masivos sin importar que sean públicos o privados.



"Recordar que estamos aplicando normas más estrictas para ingresar a lugar de ocio, culturales, esparcimiento y entretenimiento, por lo tanto, para entrar a estos lugares es y será necesario presentar el carné de vacunación", indicó Ruiz.

Lea además: 15 de noviembre, el plazo para que Cali llegue al 75% de vacunados y pueda ampliar aforos



Explicó que para ingresar a espacios cerrados y lugares de asistencia masiva será necesario que los asistentes evidencien, como mínimo, que han iniciado su esquema de vacunación anticovid, es decir, que tienen la primera dosis del biológico.



Al respecto, el Ministro hizo un llamado a la población menor de 30 años a que se vacunen para que no tengan inconvenientes para ser parte de los diferentes eventos que se realizarán en el país durante el fin de año. Además, porque en las últimas semanas se ha reducido el flujo de inmunización de estas personas.



"A la población joven, recordarles la importancia de vacunarse. Hemos notado que hay una cierta lentitud en la población menor de 30 años, les recordamos las normas para el acceso a los lugares de ocio", precisó.

Lea también: Carnet de vacunación anticovid sí será exigido en Cali en espacios de asistencia masiva



Cabe recordar que, en el caso de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que en la ciudad sí se pedirá el carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos, cerrados donde haya gran afluencia de personas.



Según confirmó el Mandatario, en la capital del Valle se ha reducido el flujo de personas a ser vacunadas, por lo cual, se requiere implementar medidas que permitan ampliar la cobertura de vacunación y una de ellas es el solicitar el carnet para asistir a bares, discotecas, restaurantes, conciertos e incluso eventos deportivos.



"No podremos tener bares, conciertos o eventos si la población no va vacunada; el decreto saldrá esta semana, exigiremos la vacuna para acudir a estos sitios de encuentro. No es deseo de molestar, sino de salvar vidas", aseveró Ospina.

Lea también: