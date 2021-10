Carnet de vacunación anticovid sí será exigido en Cali en espacios de asistencia masiva

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró este viernes que en la ciudad sí se pedirá el carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos, cerrados y lugares de asistencia masiva.



Según confirmó el Mandatario, en la capital del Valle se ha reducido el flujo de personas a ser vacunadas, por lo cual, se requiere implementar medidas que permitan ampliar la cobertura de vacunación y una de ellas es el solicitar el carnet para asistir a bares, discotecas, restaurantes, conciertos e incluso eventos deportivos.



Asimismo, reiteró que no habrá discotecas o bares abiertos si la población que entra a estos sitios no está inmunizada contra el covid-19.



Lea además: 15 de noviembre, el plazo para que Cali llegue al 75% de vacunados y pueda ampliar aforos



"No podremos tener bares, conciertos o eventos si la población no va vacunada; el decreto saldrá esta semana, exigiremos la vacuna para acudir a estos sitios de encuentro. No es deseo de molestar, sino de salvar vidas", aseveró.



#Atención | Cali exigirá vía decreto carnet de vacunación para para asistir a discotecas, conciertos y demás eventos masivos. El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que el documento será expedido la próxima semana. pic.twitter.com/zEzJx2LI5l — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 23, 2021



De igual forma esta medida, según Ospina, podría permitir el aumento del aforo en eventos de gran magnitud que se aproximan en la ciudad, como los Juegos Panamericanos Junior, el Mundial de Salsa, la Bienal de Danza y por supuesto, la Feria de Cali que este año pretende ser presencial.



La otra estrategia es llevar el biológico a diversos espacios institucionales, entre ellos los comedores comunitarios, esto con el fin de llegar a las personas que se les dificulta acceder a los puntos de vacunación.



"Estaremos inmunizando a toda la población que así lo requiera, pero lo importante es que el ciudadano decida acudir a los centros de vacunación y desee participar en una comunidad sana. Buscamos evitar cierres en nuestro territorio", comentó Ospina.