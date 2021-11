A las 2:00 a.m. de este viernes 19 de noviembre se podrá empezar a ver eclipse lunar "casi total", el más largo de su tipo desde el año 1440.



El evento astronómico podrá apreciarse de manera plena a las 3:00 de la mañana o minutos antes, cuando la superficie de la luna quede cubierta en un 97 %.



A diferencia de los eclipses solares, usted no tendrá necesidad de ninguna protección para apreciarlo, puesto que no se corre peligro alguno. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios permitirán disfrutar del espectáculo más cómodamente.

El eclipse parcial de luna de este viernes 19 de noviembre podrá verse en Colombia a plenitud hacia las 3:00 a.m.

Un eclipse lunar ocurre cuando el sol, la tierra y la luna están alineados.

Nuestro satélite natural se encuentra a la sombra de la Tierra, lo que lo oculta a la vista. Si la alineación no es perfecta, el eclipse no es total.



El fenómeno podrá ser observado en América del Norte y gran parte de Suramérica, pero también será visible en algunas regiones del noreste de Asia, Polinesia y el este de Australia, pero no desde Europa ni África.



Según la Nasa, hasta el 8 de febrero de 2669 no se volverá a repetir un eclipse parcial de mayor duración (3 horas y 30 minutos), pese a que un eclipse total solar está programado para dentro de un año, el 8 de noviembre del 2022, fecha en la que durará 3 horas y 40 minutos.