"Le pido al Presidente que pida mi extradición a Colombia": Aida Merlano en audiencia

En la mañana de este jueves se reanudó la audiencia contra el empresario Julio Gerlein por su presunta financiación de campaña política de la exsenadora Aida Merlano y la compra de votos en el Caribe.



Merlano, refugiada en Venezuela luego de su fuga de un centro odontológico, prendió el ventilador y expresó cómo varias personas aportaron millonarias cifras a su campaña.



En lo que respecta a Julio Gerlein, la exsenadora aseguró que recibió de él alrededor de $600 millones y que, además, él también le entregó dineros al 'Negro' López para la compra de votos.



Al ser cuestionada por la forma como le entregaron esos dineros, Merlano dijo que “Julio Gerlein me giraba cheques a mi nombre y otras veces traía dinero en efectivo que traían en camionetas y las bajaban en tulas”.



Sobre Alejandro Char, Merlano expresó que “llegó un día antes de las elecciones, a las 9:00 de la noche, a mi sede política y me entrego 500 millones de pesos en efectivo porque no había dinero suficiente para terminar el cierre de la campaña”.



Asimismo, aseguró que “Alejandro Char entregó dineros que incluyó su papá (Fuad Char) por medio de Serfinanza, yo firme unos pagarés, aunque nunca los tuve en mi poder y sé que giraron dineros a mi campaña”.

Las casas de apoyo

Durante la diligencia realizada por el juzgado del circuito de Barranquilla, la exsenadora Aida Merlano explicó las conocidas casas de apoyo para enseñar a las personas a votar por ella.



“Había alrededor de 100 casas de apoyo, eran contratadas para enseñar a las personas a como votar correctamente por mi candidatura y la de Lilibeth Llinas. Estuvieron funcionando hasta hace 3 días antes de las elecciones. Estas casas tenían un coordinador y tres personas más encargadas de los didácticos (personas encargadas de la pedagogía)”, explicó.

"Quiero ser extraditada a Colombia"

Al final de su intervención, la exsenadora Aida Merlano pidió al presidente Gustavo Petro que solicite de manera inmediata su extradición a Colombia. Aseguró que quiere colaborar con la justicia y que tiene mas temas que hablar sobre corrupción y sobornos, no solo del caso Gerlein.



"Yo sí quiero darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso en contra de todas las personas que denuncie sobre corrupción y sobornos y que son totalmente aislados al tema de hoy", solicitó