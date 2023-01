"Él tiene razón en algunos temas": Presidente Petro sobre negativa del fiscal Barbosa

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la decisión del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de no autorizar la suspensión de las órdenes de captura de integrantes de organizaciones las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN).



El mandatario colombiano aseguró que el fiscal Barbosa tiene razón en algunos temas y por tal motivo, para entrar en consensos, se reunirá con el funcionario público el próximo 30 de enero.



“He conversado con el Fiscal General, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la Paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”, afirmó Petro en su red social.



Ayer miércoles 18, el mandatario colombiano también se había referido a la decisión del fiscal, eso sí, sin nombrarlo puntualmente.



"Nosotros aprobamos una ley en el Congreso, es una ley de la República que le permite al presidente designar una serie de intermediarios, llamémoslo así, de negociadores con grupos que necesariamente no tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio jurídico para su desmantelamiento", afirmó el presidente Petro.



El presidente colombiano además había asegurado que la negociación con esos grupos no será con el Gobierno, sino con la justicia.



"Implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno, no estamos en esa tarea de politizar una negociación que tiene que ser jurídica, pero que sí implica por la realidad de nuestro país la inclusión de territorios, de juventudes cuya exclusión ha sido como el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, eso sí tiene que ver con el Gobierno", afirmó el mandatario.