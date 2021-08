Las revelaciones de Álvaro Uribe sobre falsos positivos a la Comisión de la Verdad

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló ante la Comisión de la Verdad sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época en que fue presidente de la República.



"No hay un soldado o un policía que pueda decir que yo le di un mal ejemplo de palabra o de obra", dijo el exmandatario, quien agregó que: “ningún hecho en su Gobierno podía ocultarse” y que fue muy difícil creer que había falsos positivos, pero que siempre actuó a tiempo.



Sin embargo, reconoció que cometió un error con un pronunciamiento que hizo sobre los jóvenes asesinados en Soacha. "Fue un error cuando dije que: “no estarían recogiendo café por información que había recibido".



Agregó que este error lo cometió porque al principio eso: “no lo creía ni la Fiscalía ni las Fuerzas Armadas”.



Añadió que su Gobierno nunca “le dio incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas" y añadió que "sí llamó a los generales para pedir resultados", pero que eso mismo hacía con los demás funcionarios del Gobierno.



“Yo he sido muy exigente en resultados, entonces que me vengan a decir que porque yo soy así iban a cometer crímenes, por favor la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia”, explicó el expresidente.



Aclaró además que para los ascensos, nunca se habría otorgado a personas que tuvieran casos de asesinatos en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales. Además: “Se ajustaban los requisitos para las condecoraciones”.



Dijo también que en un momento algunos soldados en Cajamarca lo engañaron con relación a los falsos positivos: “Yo visité Cajamarca y, me da mucha tristeza decir esto, me engañaron los soldados. Porque el día que llegué allí, me dijeron que unas personas habían fallecido en combate con las Farc y resultó que no fue así”.



Añadió además que nunca se aplicó en el país la doctrina Vietnam, es decir el conteo de cadáveres: ”por favor aquí hay todas las pruebas, en el que se priorizaron las desmovilizaciones”.



Agregó que en durante su mandato se priorizaron las fumigaciones aéreas pero que: “no recibió quejas de afectación a comunidades”, porque se hizo con mucho cuidado.



Convivir



Otro de los temas que mencionó durante su charla con la Comisión de la Verdad fue el de las Convivir. Tema por el que ha sido acusado en varias oportunidades por ser el creador junto a su hermano Santiago Uribe.

Dijo que estas fueron creadas en una ley anterior a cuando fue Gobernador de Antioquia y agregó que no participe ni en el decreto ni en la ley que creó las Convivir.



Explicó además que en el país hubo aproximadamente 700 Convivir y en Antioquia hubo 69.



Controversia por el encuentro



Este encuentro se realizó en el marco de la misión de esclarecimiento que realiza la Comisión de la Verdad y aunque, de acuerdo con la Comisión, había un compromiso entre las partes de que no habría transmisión pública, la oficina del expresidente sí lo transmitió.



Esto con el fin, según algunos sectores, de hablar de lo ocurrido durante su gobierno y no como un acto de esclarecimiento.



De hecho, el expresidente Uribe en el inicio de la reunión dijo que no reconoce la legitimidad de la Comisión de la Verdad, porque esta institución es producto del Proceso de Paz, y ellos ganaron el plebiscito.

