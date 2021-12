Las reacciones ante el anuncio del aumento del salario mínimo a $1 millón para 2022

Tras el anuncio del aumento del salario mínimo a un millón de pesos para 2022, por parte del presidente Iván Duque, los distintos sectores políticos y económicos reaccionaron a este histórico incremento.



A través de redes sociales, comienzan a salir las reacciones de quienes apoyan el gobierno de Duque y de sus opositores. Los primeros en pronunciarse al respecto fueron los miembros del Centro Democrático, partido político del mandatario.



El Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés, felicitó al gobierno por "lograr un consenso con empresarios y trabajadores para establecer salario mínimo del 2022 en 1 millón de pesos", escribió en su cuenta de Twitter.

Finalmente resaltó que el presidente Duque "le cumple a los colombianos con su principal promesa de campaña".



El senador Santiago Valencia destacó que este aumento "es un gran beneficio para las familias colombianas".

El senador Fernando Araujo también destacó este aumento, así como la reducción de la jornada laboral y los impuestos para empresas, finalizando su mensaje con: "Duque le cumple a los trabajadores".



Federico Gutiérrez, candidato presidencial, expresó que este aumento es una gran noticia para la clase trabajadora del país, así como "para las madres y padres de familia que día a día sacan sus familias adelante".

Que el salario mínimo haya llegado a $1 millón de pesos es una gran noticia para la clase trabajadora Colombiana. Para las madres y padres de familia que día a día sacan sus familias adelante.

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, señaló que el país "está haciendo historia" con este nuevo monto del salario mínimo.

Por su parte el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, celebró que esta decisión "pueda ser un acuerdo entre el gobierno, trabajadores y gremios, que no se veía desde 1996, durante mi gobierno. Si algunos expertos neoliberales del @BancoRepublica y @Fedesarrollo no están de acuerdo, es porque vamos por buen camino", escribió en su Twitter.



Incluso el ministro de Deportes, Guillermo Herrera, destacó que este acuerdo sea una buena noticia para los deportistas por el incremento de los incentivos de programas como el de excelencia.

Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos que el salario mínimo llegue al millón de pesos para el próximo año.



El senador por el Polo Democrático, Alberto Castilla, afirmó que "Mientras todo el alimento y la vida siga más costosa, en realidad el aumento en términos reales seguirá en saldo rojo. Urge proteger la producción nacional y reducir la importación de alimentos e insumos".



Mientras que el también senador por el partido Comunes, Carlos Lozada, escribió en su Twitter: "El aumento del salario mínimo no refleja las necesidades de los hogares humildes de Colombia".



Cabe recordar que el salario mínimo en Colombia para 2022 será de $1.000.000, más $117.172 del auxilio de transporte.



El presidente aseveró que el aumento del salario mínimo para 2022 se suma a otras iniciativas que buscan la equidad, como la matrícula cero para la educación superior pública a estratos 1, 2 y 3 y el ingreso solidario.



"Es posible lograr pactos por una Colombia, con justicia social, es posible en medio de las diferencias encontrar factores comunes, y algo muy importante: no solamente es una decisión concertada, es una decisión unánime de esta mesa de concertación, lo cual también es un mensaje muy positivo para todas las familias colombianas. Un saludo lleno de afecto a todos los trabajadores de nuestro país. Hoy se hace historia", dijo el Mandatario.