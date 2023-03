Las medidas de la Industria farmacéutica ante el desabastecimiento de medicamentos en el país

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), aseguró que existe una disminución en las ventas de medicamentos a lo largo del año, las cuales representan entre el 30 % y 40 % frente al comparativo con el año 2022.



En este sentido, la asociación señaló que las plantas de producción han permanecido en pleno funcionamiento, por lo que es importante identificar cuáles son las razones que han llevado al país a este escenario y para ello pidió retomar las mesas de trabajo con todos los actores de la cadena.



“Frente al desabastecimiento, desde la Asociación creemos importante y crucial retomar las mesas de trabajo en las que participan todos los actores de la cadena, como fabricantes, distribuidores, proveedores, vendedores, además del Minsalud e Invima, para identificar qué lleva al país a este escenario”, señaló Clara Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de Ascif.



Rodríguez destacó que durante las mesas de trabajo se monitoreaban y llevaban control de los medicamentos producidos, comercializados y los que pudiesen llegar a desabastecerse, con el fin de buscar acciones tempranas para garantizar el abastecimiento de los medicamentos y tomar acciones preventivas y no reactivas.



Asimismo, hizo un llamado al Invima por la demora en el trámite de los permisos de comercialización de los registros de los medicamentos que se reportan como escasos y demás terapias en el país, lo cual puede causar una disminución en la agilidad y eficiencia de los procesos que permitan el abastecimiento adecuado.



“La naturaleza de la industria hace que se requiera de una regulación y vigilancia transparente en cuanto a la fabricación y comercialización, pero también lo requiere en materia de eficiencia en procesos de registro, solicitudes sanitarias y renovaciones, por lo que creemos es parte esencial para evitar escenarios de desabastecimiento”, dijo Clara Isabel Rodríguez.



También se mostró en disposición de trabajar de la mano con el Gobierno para mejorar y satisfacer las necesidades de los colombianos, resaltando que es importante contar con sinergias y acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de apoyar la actividad empresarial desde el sector.



Finalmente, resaltó que desde la industria farmacéutica se ha podido sortear y mantener abastecido el sistema hospitalario, cadenas farmacéuticas y droguerías, pese a los distintos factores que se han venido presentando.

¿Qué dice MinSalud?

El Ministerio de Salud también se pronunció frente a la información que viene circulando por el desabastecimiento de algunos medicamentos, a lo cual señaló que esto no se trata de un “fenómeno nuevo”, el cual se viene presentando de tiempo atrás y se acentúo durante la pandemia del Covid-19.



Frente a las mesas de trabajo, resaltó que entre agosto y septiembre de 2022 se realizaron con los gremios del sector salud, incluyendo la industria, los gestores, las EPS, las IPS, entre otros, en los que se adquirieron compromisos por parte de todos, entre estos el reporte de datos al Ministerio para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos.



“Sin embargo, no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar”, señaló la cartera de salud, por lo que insistió “en que los actores generen reportes a fin de que ésta pueda tomar las medidas correspondientes”.



Así mismo, señaló que la última mesa de trabajo se desarrolló el pasado 27 de febrero, donde se abordó el análisis de algunos medicamentos en salud mental.



También resaltó que, de esas mesas de trabajo, se pudo identificar algunas causas de la situación de escasez como el incremento en la demanda, restricción por marcas o fabricantes en la contraprestación entre EPS y gestores, no entrega oportuna de los pedidos a gestores y trámites en curso en el Invima.



Frente a esto último, el ministerio informó que desde Invima se fijó el compromiso para priorizar los trámites de medicamentos en desabastecimiento, de forma que en la medida que se considere un riesgo de este se puede dar agilidad a la gestión.



La cartera señaló que también se evidenció pérdida de interés por parte de la industria en comercializar algunos productos de baja rentabilidad, pero esenciales para la atención en salud; problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores; y escasez de algunas marcas comerciales, pero disponibilidad en el mercado de medicamentos con la misma composición.



“El Ministerio de Salud y el Invima continuarán el seguimiento de la situación para garantizar la disponibilidad de medicamentos en el país, con el apoyo de los diferentes actores de la cadena de suministro esperando la oportunidad y transparencia en los reportes que se realicen”, concluyó.