No se detiene la polémica por la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso de la República y de la cual se comienzan a conocer a más a fondo sobre los precios que conllevaría dicho proyecto.



Según las cuentas del actual Gobierno, para el próximo año la reforma costaría $89 billones de pesos y para el año de 2032, podría costar $118 billones.



Félix León Martínez, director de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), detalló más a fondo sobre el tema económico de la reforma y afirmó que para cubrir dichos montos, el Gobierno Nacional deberá hacer un esfuerzo mayor desde Hacienda y Planeación para solventar los gastos cada año.



Sin embargo, el Director de Adres señala que estos costos son sostenibles y no generaría un impacto fiscal.



Se debe recordar que durante los tres primeros años se podría generar un desfase, debido a que se gasta más de lo presupuestado: En 2024, el precio sería de $1 billón; para el 2025, el costo es de $600 millones y en el 2026, el valor sería de $144 millones.



“No es nada que cause un problema fiscal al país y todos esos alarmismos que se vienen diciendo, a pesar de que el ministro de Hacienda ya salió y mostró estas mismas cifras y dijo esto hay que considerarlo contingente, pero esto es manejable dentro del esquema de sostenibilidad fiscal”, aseveró Félix Martínez.



También se debe mencionar que por fuera de este proyecto están el saneamiento de las deudas de hospitales públicos y la inversión en infraestructura, los cuales son de un billón de pesos, y la capitalización de la nueva EPS para que reciba los 11 millones de afiliados de otras EPS liquidada, lo que significa un valor de 2 billones.



Según el Gobierno, esto estaría por fuera de mencionado presupuesto, pues son incovenientes que con o sin reforman deben ser solucionados.