Las hipótesis que manejan las autoridades sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Son varias las hipótesis que maneja el grupo élite internacional de investigadores, el cual se encargará de dar con el paradero de los responsables del homicidio del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Barú este martes, mientras celebraba su luna de miel.



De hecho, la clave de las dos suposiciones en las que trabajan las autoridades es el hombre de aproximadamente 1,70 de estatura, de piel oscura y vestimenta negra, quien aparece en un video y que, según la Policía, habría participado del crimen de Pecci.



"Ya hay unas órdenes de Policía Judicial, con hipótesis que no puedo indicar. Estamos en las primeras horas y la reserva me lo impide. La persona del retrato mide 1,74 metros de estatura, con acento caribeño de otro país, no podría decir cuál, porque no lo tenemos. Si alguien ve la fotografía y lo reconoce, creemos que sería suficiente para ubicarlo, que es lo que urgentemente estamos buscando", comentó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia.



De acuerdo con los uniformados, este sujeto y su cómplice, al parecer, llegaron en motos acuáticas a la isla de Barú, donde estaba el fiscal paraguayo y su esposa, y sin piedad, le dispararon en varias oportunidades, causándole así la muerte.



Las hipótesis del caso

Una de las hipótesis que manejan las autoridades, es que los asesinos persiguieron al fiscal desde que salió de territorio paraguayo hasta llegar a Colombia.



A raíz de esto, los agentes de la Dijín y la DEA investigan de manera precisa la lista de las personas que viajaron en el mismo avión que trajo a Pecci a Colombia.



Otra hipótesis manejada, es que, al parecer, los sicarios fueron contratados en Colombia, según las autoridades, para que llegaran vía marítima a la isla donde se encontraba el Fiscal y así poderlo asesinar.



Con relación a esta idea, la emisora La FM reveló que personas que estaban en la zona donde se alquiló la moto acuática manifestaron que los presuntos autores materiales del crimen la alquilaron por $200.000 y la utilizaron por ceca de 16 minutos.



Entre tanto, el general Vargas manifestó que entre las investigaciones también se está considerando que los presuntos autores materiales del asesinato aún estén en Colombia. Según dijo, los sujetos podrían estar recibiendo indicaciones desde otros países.



"Las primeras 72 horas son vitales porque el homicida no se ha movido o porque la organización está dándole órdenes o le están girando dinero. Es un estándar internacional, estas horas las estamos manejando con mucho cuidado para poder avanzar e identificar a los autores materiales en Colombia, pero también a los intelectuales en cualquier parte del mundo que estén", aseveró el general Vargas.



Hasta el momento, las autoridades esperan dar con el paradero de los criminales, con la foto del sujeto que se ve en el vídeo y la recompensa de $2.000 millones que fue ofrecida.