El drama de la separación de familias inmigrantes en Estados Unidos ya ha cobrado vidas, entre ellas, el caso de Leydy Paola Martínez Villalobos, una madre colombiana, quien se quitó la vida en un albergue de Queens, Nueva York, luego de ser separada de su esposo y tras no soportar la presión de cuidar a sus dos hijos y de seguir las reglas de inmigración en suelo norteamericano.



El fallecimiento de la mujer de 32 años, fue confirmado este miércoles 21 de septiembre por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien lo comunicó en su cuenta de Twitter.



“Los miles de solicitantes de asilo que hemos visto llegar a nuestra ciudad vinieron a este país en busca de una mejor vida. Lamentablemente, ayer, un solicitante de asilo en una de nuestras instalaciones se quitó la vida”, indicó Adams en su cuenta de Twitter, reiterando el sueño por el que llegan millones de personas a suelo estadounidense.



Además añadió que "nuestros corazones están en duelo por esta persona y por los seres queridos que pueda tener, y nosotros, como ciudad, lamentamos esta muerte”, recordando además, la falta de políticas que logren evitar la masiva migración a Estados Unidos.



Por su parte y con un gran dolor, el esposo de la colombiana, John Bernal, se refirió al respecto y contó que cuando habló con ella, la sintió muy desesperada. Esto, debido a que él no había podido llegar al país norteamericano.



“Estaba desesperada porque yo no había podido llegar allá. Lo intenté tres veces, y no pude ir. Nunca me quisieron escuchar. Quise estar al lado de ella”, le aseguró Berna a la periodista Adriana Vargas, de Univisión.



Asimismo, describió el dramático momento que vivió cuando tuvo separarse de su familia en la frontera. Aseveró que fue detenido por ocho días y luego tuvo que regresar a Colombia.



“Cuando nos fuimos, los cuatro fuimos separados, inmigración nos separó. No volví a saber más de ella”, comentó el esposo de Leydy Martínez.



Ahora, John Bernal está solicitándole a las autoridades tanto colombianas, como estadounidenses, que le ayuden para poder traer devuelta a sus hijos y además poder repatriar el cuerpo de su esposa.



“Yo la verdad no la quiero dejar tampoco a ella allá y quiero traer, por favor, a mis hijos lo más pronto, que es lo que más quiero y lo que más necesitan ellos en este momento”, precisó Bernal a Univisión.



Por su parte, Kevin Martínez, hijo de la colombiana fallecida en Nueva York, habló con Univisión y expresó su dolor por la muerte de su madre y por el deseo de que su padre este cerca de él y de su hermana de siete años, en este difícil momento.



“Es muy difícil de explicar, no tengo palabras para describirlo. Ella solo quería trabajar. Me gustaría que mi papá estuviera aquí”, dijo Kevin.



Por último, el menor de 15 años, aseveró que el fallecimiento de su mamá lo obliga a responsabilizarse de su hermana.



Tengo una responsabilidad, tengo a mi hermana de 7 años. Yo soy el ejemplo a seguir. Lo voy a hacer por mi mamá, voy a darlo todo por ella”, expresó el adolescente.