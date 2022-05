La cuenta 'fake' de Luis Díaz que causó revuelo en redes por sus opiniones sobre las elecciones

Una falsa cuenta de Twitter que fue creada bajo el nombre de Luis Díaz ha generado revuelo en los últimos días en el país, esto debido a los mensajes políticos que se estuvieron compartiendo en esta bajo el nombre del futbolista.



Aunque el delantero del Liverpool no se ha pronunciado al respecto, varios usuarios reportaron lo que estaba ocurriendo porque había quienes creían quelas opiniones y críticas sobre las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022 en Colombia sí eran escritas por Díaz.



De acuerdo con las capturas de los tweets, que han sido virales en redes sociales, la cuenta era utilizada para hablar en contra del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Además, en esta hacían comparaciones entre la no clasificación de la Selección Colombia al mundial de Qatar y una posible presidencia del aspirante de izquierda.



"Me voy a jugar la final de la Champions, pero a la vez estoy muy preocupado por el futuro de mi país. No sé mucho de política, pero no se puede caer en manos del populismo, no creo en soluciones mágicas"

Otra publicación que publicaron haciéndose pasar por el futbolista indicaba que Colombia podría adquirir un modelo político semejante a otro países donde ha gobernado la izquierda.



"No soy economista, ni abogado, ni contador. Pero tengo sentido común y mucho que perder en Colombia si gana un modelo parecido al de Venezuela y Cuba", dice uno de los mensajes.



Incluso, hay otro en el que se refieren a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado para manifestar que la no ida al mundial de la Selección colombiana era responsabilidad de ambos futbolistas. "James y Cuadrado me dejaron sin mundial. Petro me va a dejar sin país", se lee en otra publicación.



Las capturas de pantalla viralizadas corresponden a una cuenta que aparecía como @LuisFDiaz_23, la cual ya cambió el nombre de usuario. Cabe recordar que la cuenta oficial del futbolista en esta red social es @LuisFDiaz19 .