Juan Daniel Oviedo no seguirá en la dirección del Dane en el gobierno de Gustavo Petro

Juan Daniel Oviedo anunció este domingo que no seguirá al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.



Así lo dio a conocer en entrevista con El Tiempo, donde confirmó que llegó a esta decisión después de una conversación con el jefe programático de Petro, Daniel Rojas. Aunque inicialmente el mandatario electo le ofreció mantenerse en el cargo, este sábado Oviedo recibió un mensaje que, según él, lo aleja de la posición del próximo Gobierno.



“Como veo posiciones diferentes con respecto a una política que he liderado, prefiero que alguien más esté al frente de ella”, comentó el economista luego de revelar que le pidieron no comprometer vigencias futuras relacionadas con el catastro multipropósito.



Además de agradecer la oportunidad al presidente Petro, dijo también estar "convencido de que las transformaciones del Dane se deben construir con relevos y creo que es una buena oportunidad de que esos principios se sigan cumpliendo con un nuevo liderazgo”.



Sin embargo, hasta ahora Oviedo no ha hablado directamente con Petro, quien volvió al país este fin de semana después de sus vacaciones en Italia. El mandatario electo tampoco ha anunciado quién ocupará este cargo ahora.



Sobre su futuro, el Director del Dane contó que está evaluando nuevas oportunidades y no descarta la posibilidad de, en un futuro, lanzarse a un cargo de elección popular. Además, dejó la puerta abierta a la opción de ocupar otra posición en el Gobierno entrante.