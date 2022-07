“Espero que dure 12 años”: Roy Barreras sobre la transición que propone Petro en su agenda

Roy Barreras, próximo presidente del Senado, aseguró que el Gobierno de Petro será “moderado” y exaltó los mensajes de unidad que el mandatario electo ha enviado al país. Según el político del Pacto Histórico, el proyecto que propone el presidente necesitaría de tres periodos. Sin embargo, recalcó que Petro culminará su periodo en cuatro años.



“Ganó la izquierda democrática y me parece positivo que el presidente Petro esté mandando mensajes de estabilidad, de equilibrio y de moderación, si se quiere, a la otra Colombia que no votó con nosotros”, dijo Barreras a El Colombiano.



Luego de que le preguntaran cuánto durara esa moderación, el Senador aseguró que espera que “dure 12 años, porque las transiciones toman tiempo. La energética, la del fracaso de la guerra contra las drogas por una posición de derecha que ha sometido a Colombia a la maldición del narcotráfico, mientras en las tiendas de Europa y Estados Unidos hoy venden marihuana de todas las maneras, aquí seguimos matándonos”.



Y agregó que “esa transición hacia la regulación del mercado y la legalización global de las drogas no se hace en cuatro años; la reforma rural integral tampoco”, aludiendo a algunas de las banderas del Gobierno entrante.



Sin embargo, aclaró que esto significa que Petro pretenda tener un Gobierno de 12 años. Mas bien, “eso quiere decir que nosotros esperamos que, a Petro, cuando termine en cuatro años, le vaya tan bien que el pueblo colombiano le dé continuidad a este frente amplio con otro candidato o candidata”, puntualizó.



Sobre las prioridades que tendrán en la agenda del nuevo mandato, Barreras mencionó la reforma tributaria que, según él, traerá “recursos para que en los primeros 100 días se pueda establecer un plan de lucha contra el hambre”.



La reforma rural integral y la reforma política anticorrupción del Acuerdo de Paz también están entre las principales necesidades. Finalmente, dijo que la “reforma a la arquitectura institucional que ha propuesto el presidente Petro para separar la Policía del Ministerio de Defensa y elevarla al rango de Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia” será otra de las mayores apuestas.