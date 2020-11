Erika Mantilla

Meteorólogos de Estados Unidos informaron que el huracán Iota llegó a la categoría 5 en la mañana de este lunes, cuando pasa por el archipiélago de San Andrés y Providencia.



El potente sistema alcanzó la máxima categoría mientras sigue avanzando hacia el Caribe Norte de Nicaragua, donde pobladores fueron evacuados y albergados ante la amenaza de destrucción, inundaciones y deslaves.



El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el sistema afectaría a todo el Caribe centroamericano. En Colombia continúa la incertidumbre sobre las afectaciones en Providencia y Santa Catalina pues la comunicación con las islas no ha sido posible en las últimas horas.



Según la Dirección General Marítima, el fenómeno meteorológico, con vientos de 250 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 287 kilómetros por hora, se está desplazando a una velocidad de 16 km/h hacia el oeste.



De acuerdo con el último reporte, el ojo del huracán está a 8 kilómetros de Providencia, 15 de Santa Catalina y 56 de San Andrés, afectando a las islas con vientos huracanados y una marejada ciclónica de hasta 6 metros de altura.



Providencia permaneció incomunicada en el transcurso de la noche, lo que ha impedido conocer la magnitud de las afectaciones. El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, expresó su preocupación por la situación.

En redes se han compartido algunos videos desde Providencia, San Andrés y Santa Catalina en los que se evidencia la intensidad de los vientos y lluvias registradas hasta ahora, pero la magnitud de los daños aún se desconoce porque no hay información oficial de las autoridades ni los organismos de rescate locales.

"Se esperaba que Iota se intensificara rápidamente y podría ser un catastrófico huracán", indica el NHC en un reporte. Además, advierten que esperan "vientos extremos y tormentas que amenazan la vida a lo largo de partes del noreste de Nicaragua y este de Honduras".



La evacuación masiva de las comunidades nicaragüenses de Karatá, Wonta, Wawabar, golpeadas por Eta, saturó los refugios, que el domingo recibieron aún más personas ante la amenaza de Iota, dijo Eufemia Hernández, coordinadora de uno de los albergues en la universidad Uraccan.



"Son muchas familias grandes (….) este albergue está demasiado lleno, no tienen platos, vasos, cucharas, ni alimentos. No cocinamos nada porque es demasiada gente", admitió Hernández.



Iota alcanzó la madrugada de este lunes la categoría 4 en la escala Saffir Simpsom, con vientos de hasta 230 km/h, y luego, cerca de las 10:00 a.m. pasó a la máxima porque se fortaleció.



Esta herramienta muestra el recorrido en tiempo real de Iota y las condiciones del sistema.