Human Rights Watch cuestionó idea de Petro de revisar Acuerdo de Paz firmado con las Farc

En una reunión con gremios empresariales antioqueños, el presidente Gustavo Petro aseguró que el acuerdo firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas Farc no contiene algunas palabras que, para él, son esenciales. El mandatario, además, manifestó que en el mencionado proceso de paz no se tuvo en cuenta el modelo económico que, para su criterio, se tenía que contemplar.



En el encuentro con empresarios realizado en Medellín, el presidente Petro aprovechó para hablar sobre el Acuerdo de Paz de 2016 y enfatizó en que hay una necesidad de vincular a los firmantes en nuevos proyectos empresariales, para que estos puedan aportarle a la economía nacional.



"No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, no está escrita la palabra industrialización, pareciera que fuera un mundo romántico, de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos indudablemente, con los procesos de urbanización", señaló Petro.



Ante las afirmaciones del Presidente, la ONG Human Rights Watch señaló que es un riesgo volver a revisar los puntos del Acuerdo de Paz firmado en 2016.



"Uno puede tener críticas al acuerdo de paz con Farc, pero iniciar un proceso para revisarlo resulta contraproducente para la paz y la democracia en Colombia. La comunidad internacional debería dejar en claro que la paz total no puede poner en riesgo al acuerdo de paz de 2016", indicó Juan Pappier, investigador de HRW.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a lo dicho por la organización defensora de los derechos humanos y recalcó que las críticas que está haciendo ahora él también las hizo en La Habana, cuando se adelantaba la negociación con la antigua guerrilla.



"Al querer construir una narrativa periodística para ponernos a pelear y fracturar el Gobierno, olvidan que hice mis críticas en el momento oportuno. Por eso fui a la Habana y hablé de la crisis climática sin ser en realidad escuchado. Los acuerdos se cumplen", dijo.