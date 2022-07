Habrá freno a pilotos de fracking en Santander y minería en Santurbán: Susana Muhamad

El gobierno electo de Gustavo Petro estaría analizando cómo suspender los proyectos pilotos de ‘fracking’ Kalé y Platero, en el municipio de Puerto Wilches en Santander, así lo confirmó la próxima ministra de Medio Ambiente, María Susana Muhamad.



“Nosotros, en general, queremos avanzar hacia una transición energética, con la que buscamos no depender más de combustibles fósiles, y empezar a tener alternativas de energías renovables, es decir, una canasta energética más balanceada para afrontar el cambio climático”, comentó Muhamad en diálogo con Vanguardia.



Muhamad insistió en que no tiene sentido, en un espectro macro de política pública, entrar a una explotación potencial de una técnica que tiene altos niveles de incertidumbre por sus efectos en el territorio, que lo único que haría es alargar la decisión de transición energética y la dependencia a combustibles fósiles, dejando grandes impactos en esas zonas.



Como segunda razón, la ministra de Medio Ambiente designada señaló que los pilotos de ‘fracking’ incumplen las recomendaciones de la Comisión de Expertos en aspectos claves como la licencia social. “Sabemos que hay un gran movimiento de oposición local a la realización de estos pilotos y a esa alternativa de desarrollo para el Magdalena Medio, que también tenemos que contemplar”.



Muhamad agregó que, parte del compromiso en el Programa de Gobierno, se debe respetar a las comunidades y escuchar sus voces. También, según la próxima jefe de la cartera ambiental, no hay claridad sobre el conocimiento y estándar científico de los pilotos. “Se debe trabajar, si era un piloto científico para probar impactos, debería haber pares académicos independientes, que pudieran evaluar en un proceso serio. No vemos eso”.



Puntualizó que un piloto de dos pozos no medirá realmente los impactos del ‘fracking’ en mediano y largo plazo, “esto es lo que realmente nos preocupa, para que al final tengamos 20 mil pozos, cada uno con una vida útil de cuatro a seis años, y dejemos el territorio arruinado”.



Insistió en que lo mejor para Colombia es buscar alternativas para alargar la vida útil de los combustibles fósiles, mientras se hace la transición energética.



“Estamos en pleno empalme para desarrollar ese camino, tenemos reunión con la Anla, con el sector de minas y energía, Ecopetrol. Esperamos decirle con claridad a la Anla que no avance en el otorgamiento de la licencia ambiental para el piloto de Platero y que permita que el nuevo Gobierno evalúe esto de fondo”.



Cabe recordar que María Susana Muhamad González es ambientalista y politóloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en Filosofía de la Universidad Stellenbosch, en Sudáfrica. Ha trabajado en multinacionales como Shell y también fue secretaria de Ambiente de Bogotá en la Alcaldía de Petro. Asimismo, fue secretaria General de la Alcaldía Mayor. Desde 2020 se desempeñaba como concejal de Bogotá por el movimiento Colombia Humana.