Mauricio Sánchez Monroy, el guarda de seguridad que asegura haber sido víctima de una fuerza sobrenatural que lo lanzó por los aires contra una pared del cuarto piso del edificio de la Alcaldía de Armenia, contó cómo vivió ese aterrador momento que quedó registrado en un video viral en las redes sociales.



Su relato, que se ha convertido en la historia de terror más viral del país por estos días, comienza cuando le pide el favor a un funcionario que desaloje el edificio, pues ya estaban apagando las luces y hace ya un buen tiempo los demás trabajadores se habían ido.

#Paranormal | Cámaras de la Alcaldía de Armenia capturan el momento en el cual un vigilante es golpeado por un ente desconocido en medio de un control rutinario de guardia la noche del pasado Lunes 2 de Agosto.



¿Qué opina usted de este hecho?

Sánchez aseguró al diario La Crónica del Quindío, que mientras hablaba con el supuesto funcionario y le pedía el favor de salir del edificio, sintió una energía muy fuerte.



En cuestión de segundos, esta persona desapareció de la vista del celador, quien comenzó a buscarlo apoyado en su linterna.



El trabajador se comunicó con una de sus compañeras que se encontraba observando por las cámaras de seguridad del lugar, a quien le pregunta por la ubicación del funcionario con el que estaba hablando. Su compañera le responde que por un momento perdió su señal, pero que él había estado hablando solo durante ese tiempo.



"Quedé en un momento como de shock, porque uno sabe a consciencia que está hablando con alguien", aseguró. "Ya me iba a ir cuando siento que me abrazan y me tiran hacia la pared con una fuerza que no sé explicarla, muy sobrenatural".



Cuenta que cuando cayó al suelo, se trató de defender y no podía moverse, "inclusive me haló hacia la escalera y me estaba llevando", dice el trabajador, quien inmediatamente recibió ayuda de sus compañeros.



Según su relato, la fuerza que lo "dominaba" era tan fuerte, que le lanzó un puño a su compañera mientras lo ayudaba a ponerse en pie, quien también aseguró haber sentido una presencia que la rodeaba.

Después de este aterrador suceso, Mauricio Sánchez asegura que la empresa lo contactó para hacer el respectivo descargo de lo sucedido, se cercioraron con el vídeo de seguridad e incluso el mismo alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, se comunicó con él para saber cómo se encontraba.



Una vez superado este inconveniente, el guarda de seguridad pidió ser cambiado de sitio de trabajo y actualmente, desde otro punto de la ciudad, recuerda ese escalofriante hecho que aún hoy le pone los pelos de punta.