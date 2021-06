Gobierno y comité del paro logran avance en 16 puntos de preacuerdo, pero faltan otros 15

Álvaro José Carvajal Vidarte

Luego de una nueva jornada de negociación entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional, ambas partes anunciaron acuerdos. Sin embargo, el paro continúa.



"Llegamos a 16 puntos con acuerdo. Anotamos que los bloqueos continúan produciendo muchísimo dolor para el país. Para los empresarios, para los empleos que se están perdiendo. Además, nos preocupa el efecto que están teniendo las continuas manifestaciones en pleno pico de covid. Que no estén llegando los insumos médicos", dijo el consejero presidencial Emilio Archila cabeza del gobierno en la negociación.



Según el funcionario, "hemos acordado con total responsabilidad y diligencia que estaremos trabajando a partir de las 9:00 a.m. Este viernes será un nuevo día, seguimos con el empeño de continuar trabajando". Así las cosas, el acuerdo sería sobre 16 de los 31 puntos que tiene el pliego inicial para abrir la mesa de negociación entre las partes.



Durante la declaración final, la consejera de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que el ritmo de la negociación no avanza, porque el Comité de paro quiere incluir más puntos para la intervención del Esmad en las manifestaciones.



“El Gobierno sabe que no se puede desnaturalizar el uso de la fuerza, necesaria como garantía para proteger la vida y bienes de todas las personas”, señaló.

2. La sesión de hoy fue productiva y logramos depurar una metodología con la que nos podamos sentar a buscar acuerdos. Es una metodología diseñada por el @DNP_Colombia y apoyada por distintos ministerios#ColombiaSomosTodos @infopresidencia pic.twitter.com/JfoKsbvY7z — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) June 4, 2021

A su turno, los miembros del comité de paro aseguraron que la movilización continúa y agregaron que el próximo 9 de junio continúa programada la gran toma de Bogotá.



En la mañana de este jueves, Néstor Alarcón, representante de Fecode, indicó que “esperamos que el Gobierno pueda tomar las determinaciones y decisiones frente al tema que brinde las garantías aquí son ellos los que dilatan la decisión esperamos que cumplan los preacuerdos pactados el 24 de mayo. El gobierno es el que se retractó de esos preacuerdos, son ellos los que llevan más de 12 días que se retracta de lo que ya habíamos acordado. Aquí lo que no hay es voluntad del gobierno si tuviera voluntad lo firmaría”.



Según dijo, “la región está interesada en que se brinden garantías para una negociación lo que pedimos son garantías. Sin garantías seguiremos en el marco de este paro nacional. Aquí uno sería irrespetuoso decir que representa al país pero aquí hay muchos procesos, de estudiantes, campesinos, indígenas, populares, campesinos que se sienten representados. Hacemos un llamado a los jóvenes para que tengan aquí sus vocerías ese es el llamado del comité de paro. Abiertos para que todos puedan llegar aquí”.