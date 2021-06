Gobierno presentó proyecto para regular venta y porte de armas traumáticas

Valentina Rosero Moreno

El Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, presentó al ministro de Defensa, Diego Molano, un proyecto de decreto para la reglamentación de la comercialización, porte y tenencia de las armas traumáticas en Colombia.



El proyecto establece que las armas traumáticas se consideran armas de fuego en los términos del Artículo 6 del Decreto Ley 2535 de 1993, lo que permitirá aplicarles todas las restricciones que hoy tienen las armas de fuego en materia de importación y comercialización, así como la prohibición de su libre distribución y venta.



Igualmente, dictamina los pasos a seguir para realizar el Registro para porte o tenencia de las armas traumáticas o la entrega de las mismas.



Lea además: "Nueva reforma tributaria no debe afectar a la clase media y a los más vulnerables": Duque



Portar armas traumáticas sin el correspondiente permiso de porte implicaría, en caso de que el decreto sea expedido, estar incurso en el artículo 365 del Código Penal Colombiano, que consagra que “el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años”.



El proyecto de decreto tiene como fundamento el principio constitucional de monopolio de las armas y de exclusividad del uso de la fuerza en cabeza del Estado. Las armas no son un derecho, señala la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.



El concepto técnico suscrito por la Jefatura de Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional, entregado por esta Consejería al Ministerio de Defensa el 25 de mayo pasado, concluye que "una vez realizado el procedimiento de descripción técnica de los elementos empleados en el análisis (arma de fuego tipo pistola vs. arma traumática), se observa que estos presentan similitud en sus características físicas, así mismo el funcionamiento físico y químico de estos emplean el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil".



Lea también: Proyecto de ley contra la 'comida chatarra', a punto de hundirse en el Senado



​La Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional recuerda que el documento de política gubernamental señala que “se buscará el desarme y no la compra de armamento, dando total prevalencia al monopolio de las armas y el carácter excepcional que tiene el acceso a las mismas por parte de particulares”.



Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa, entre el 28 de abril y el 14 de junio se han incautado, en el marco del paro nacional, 890 armas traumáticas.