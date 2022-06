Gobierno firmó acuerdo de financiación para garantizar áreas protegidas del país

El presidente Iván Duque, junto a cooperantes internacionales, firmaron un acuerdo de financiación de 245 millones de dólares cuyo objetivo es asegurar la conservación a largo plazo de 32 millones de hectáreas, que representan el 16 % del territorio del país.



Se trata de la financiación, con recursos públicos y privados, para el programa de Herencia Colombia con el que el Gobierno espera durante los próximos 10 años la declaración y puesta en funcionamiento de nuevas áreas protegidas, así como mejorar la efectividad de la gestión de las mismas.



El presidente Duque catalogó al acuerdo como “histórico” para la conservación de nuestro país y para enfrentar una crisis climática.



“Hoy Herencia Colombia tiene ese aporte de los donantes en unas cifras nunca antes vistas; vamos a utilizar estos recursos para hacer una protección efectiva, para trabajar con las comunidades, para trabajar en el desarrollo de los contratos de conservación natural, vamos a involucrar a las comunidades en restaurar territorios que han sido afectados en el tiempo”, señaló el mandatario.



El presidente estuvo acompañado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, quien señaló que el programa Herencia Colombia fue reactivado con el objetivo de contribuir al aseguramiento de la conservación y financiación a largo plazo y cumplir con las metas ambientales del país.



“Como Gobierno nos hemos comprometido a actuar rápido, reducir los tiempos de respuesta frente a la crisis de cambio climático y pérdida de biodiversidad, y proteger y conservar el 30 % de nuestro territorio marino y terrestre a 2022, para dejar esta ‘herencia’ desde ya y no en el futuro”, explicó el ministro Carlos Eduardo Correa.



Por su parte, María Mercedes Abondano, directora del Programa Herencia Colombia, expresó que al proteger las áreas por medio de este modelo de financiamiento, se tendrán varios beneficios, como la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la disminución del “riesgo de pérdida de nuestros recursos naturales y la generación de oportunidades para el bienestar y desarrollo de las personas. Así que Herencia Colombia será un actor relevante dentro de este contexto”.



Colombia se comprometió ante el mundo de ser un país cero deforestación y reducción del 51 % de gases contaminantes al año 2030, carbononeutralidad al 2050 y la protección del 30 % del territorio marino y terrestre a 2022.



Además de la coordinación del Minambiente y de Parques, Herencia Colombia es liderado por los socios fundadores WWF, Conservación Internacional, Gordon and Betty Moore Foundation, WCS, Fondo Patrimonio Natural; por los cooperantes Amazon Fund y TNC; cuenta igualmente con el apoyo de cooperantes internacionales que ya han comprometido recursos económicos para acelerar los compromisos en la protección del medio ambiente.



Otros de los donantes del programa son la Unión Europea, FAO, GCF, KFW, GEF Corazón Amazonía, y tiene el respaldo de aliados muy importantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA), como los institutos Humboldt, Invemar, AvH, SINCHI, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible, entre otras entidades, indispensables para la implementación del programa.