Gobierno dice que centrará su atención en La Mojana para atender afectaciones de lluvias 

El Gobierno Nacional tomará medidas específicas para atender las emergencias y daños causados por la ola invernal y el fenómeno de La Niña en todo el territorio nacional, pero particularmente en el territorio de La Mojana, que continúa inundado y con graves afectaciones.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, informó que en las próximas horas equipos técnicos de las Fuerzas Militares, del Ministerio y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se trasladarán a La Mojana para continuar atendiendo las emergencias.



La región de La Mojana cubre a los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y una parte de Bolívar.



“En estos cuatro departamentos, en esta región las inundaciones han crecido, por esa razón el día de hoy se está trasladando un equipo de las Fuerzas Armadas, particularmente la fuerza de tarea Aquíles ubicada en Caucasia, Antioquia, para que facilite la llegada de un cuerpo de ingenieros militares junto con un equipo técnico Ungrd”, expresó Prada.



Frente a esa pronta evaluación que harán los equipos, el Gobierno evaluará y tomará medidas frente al terreno que está inundado. El ministro Prada además aseguró que a la región le han sido destinados recursos que no han sido debidamente invertidos.



“Encontramos las declaraciones del señor contralor general que anuncia al país que ha encontrado una inversión de cerca de $3,3 billones que se han prácticamente perdido, no hay una respuesta después de una inversión que ha sido dirigida a cerca de 450.000 hectáreas en los 11 municipios alrededor de La Mojana”, dijo.



Durante la jornada también se reunirán los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y medio Ambiente, Susana Muhamad, junto a sus equipos técnicos para anunciar las medidas económicas que se tomarán para atender La Mojana. También se hizo un llamado a las Juntas de Acción Comunal (JAC).



“Hemos trasladado un equipo del Ministerio del Interior que junto con el equipo de la Ungrd estarán convocando en el territorio y convoco desde acá a las Juntas de Acción Comunal (JAC) de todo el territorio de La Mojana para que se vinculen al proyecto que hemos lanzado desde la semana pasada y que sean las JAC nuestro canal de llegada”, expresó Prada.



Finalmente, el ministro informó que durante los últimos meses a La Mojana le han sido destinadas más de 14.000 ayudas con la Ungrd.



“Hay población en La Mojana que aún no ha recibido ayudas, que están en una situación social de hambre muy delicada y por eso hoy todos nuestros equipos van acompañar en territorio las juntas, van a revisar las condiciones de inscripción, de registro, de cuentas bancarias, de representación legal de las mismas”, concluyó Prada.