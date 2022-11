Primer ciclo de diálogos entre Gobierno y ELN terminaría en diciembre

“Reanudar con plena voluntad política y ética, como nos lo demanda la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión, y otros sectores de la sociedad, el proceso de diálogo político”.



Así reza el primer punto de la Declaración de Waraira Repano, localidad venezolana, que ayer entregaron de manera conjunta las delegaciones del Gobierno colombiano y el ELN, que conversarán en el Hotel Humboldt, ubicado en el Cerro Ávila, a las afueras de Caracas.





En el mismo documento dicen que, “con disposición, optimismo, certeza y esperanza” esperan “construir la paz a partir de una democracia con justicia y con cambios tangibles, urgentes y necesarios que esta Mesa acuerde, dando la mayor participación posible y eficaz de la sociedad, priorizando a los sectores históricamente marginados y abandonados, para un presente y futuro de dignidad con derechos plenos y democracia auténtica”.



Las partes agradecieron el acompañamiento de los países garantes: Cuba, Noruega y Venezuela, hoy país sede de los diálogos, así como de la Misión de Verificación en Colombia de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia, que “nos han dado un respaldo moral, político, jurídico, que realza la responsabilidad que tenemos”.



Precisamente la Embajada de Noruega expidió otro comunicado en el que expresó su “satisfacción por poder presenciar hoy día el reinicio de la Mesa de Diálogos de Paz, como acordaron el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 4 de octubre en la ciudad de Caracas”.



En nombre de todos los garantes, un vocero del Gobierno noruego agregó que “nos comprometemos a actuar en estricto apego a nuestra condición otorgada por las partes, de forma responsable e imparcial” y que ven “con esperanza el proceso concretado hoy. Sin duda, es un paso importante para lograr la paz en Colombia”.



En la reunión sostenida en Caracas, días atrás, representantes del Gobierno y del ELN acordaron restablecer el proceso con sedes rotativas entre las naciones garantes y ayer el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, adelantó que una primera fase terminaría a mediados de diciembre.



“Estamos aquí honrando la vida de tantos seres que ya no están”, dijo el funcionario, agregando que “nada sobre amnistías se ha definido, pero aseguramos que nada se basa en la impunidad, estamos reiniciando la mesa. Los derechos de las víctimas se van a respetar y los mecanismos serán para escuchar muchas voces en Colombia”.



También indicó que “nuestros cambios, los de la delegación de paz del Gobierno, son ciertos y reales (...) y hemos empezado a encontrar sintonías con la delegación del ELN”.



Por su parte, Otty Patiño, el jefe de la delegación oficial, indicó que “estamos dispuestos a resolver las diferencias que encontremos con el ELN, de la que hemos visto disposición para llegar a una paz real”.



Mientras, su contraparte en la guerrilla, ‘Pablo Beltrán’, sostuvo que “ni el Gobierno le pide al ELN, ni el ELN le pide al Gobierno. Nosotros aprovechamos para dejar esta constancia: el ELN no pide nada. Es muy importante, porque algunos nos han dicho cuántas curules quieren en el Congreso, no las necesitamos; el problema es Colombia, entonces qué es lo que hay que cambiarle a Colombia, es la voz que queremos darle a la sociedad”.



Añadió que “todo este apoyo y respaldo nos compromete y esperamos que en momentos de cambio que vive Colombia, que se ha expresado de todas las formas que exige que haya cambios de fondo, lo entendemos y nos hacemos responsables”.



En medio de la reanudación de los diálogos generó polémica la presencia de Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, quien recientemente fue puesta en libertad por orden del Gobierno Nacional, estando implicada, al parecer, en el atentado al Centro Comercial Andino en 2017,



“Es una convicción del presidente Gustavo Petro de brindar signos de confianza, esos signos de confianza, nunca son negación del Estado de derecho. La decisión que se toma es parte de los acuerdos que existen con el ELN”, expresó el Comisionado de Paz frente al caso.

Militares harán parte de la delegación del Gobierno

El jefe de la subcomisión técnica de los diálogos de Paz por parte del Gobierno Nacional será el mayor general Hugo Alejandro López, quien es profesional en Ciencias Militares y magister en Seguridad y Defensa Nacional.



Allí también estará el capitán de navío Roberto Bonilla, profesional en Ciencias Navales y especialista en Seguridad y Defensa Nacional.



El teniente coronel Rodrigo Mezú, el tercer militar en las conversaciones con el ELN, es oficial de la Fuerza Aérea y especialista en Seguridad y Defensa.



En la subcomisión estará igualmente la mayor Isabel Ozuna, quien es abogada y especialista en Derechos Humanos, con una amplia formación académica internacional.



Otro de los miembros de la delegación oficial cuyo nombre se conoció ayer es Rodrigo Botero García, zootecnista y especialista en ordenamiento territorial.



También la abogada Olga Liliana Silva, quien se ha enfocado en el área penal en defensa de los derechos de niños y jóvenes.



Además, los antropólogos Horacio Guerrero, quien ha fungido como Defensor del Pueblo para Asuntos Étnicos, y Dayana Paola Urzola Domico, nominada por la ONU como joven líder activista.



María José Pizarro, artista plástica y actual senadora de la República, es reconocida por su trabajo para recuperar la memoria del conflicto armado.



El vallecaucano y defensor de los derechos de las comunidades afro Carlos Rosero ha enfocado su labor en procesos de participación comunitaria y desarrollo territorial y estará igualmente en las negociaciones con la guerrilla.



Junto a ellos estarán el coronel en retiro y profesional en Ciencias Militares Álvaro Matallana y Orlando Romero, ingeniero naval con maestría en Seguridad y Defensa.



De igual forma la especialista en Gestión de Recursos Humanos y licenciada en Ciencias de la Educación Rosemary Quintero.



Y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, José Lafaurie, quien es ingeniero civil con maestría en Economía.



José Otty Patiño, exmiembro del M19 estará a la cabeza de la delegación oficial, de la que también hace parte el senador Iván Cepeda Castro, actual presidente de la Comisión de Paz del Congreso.