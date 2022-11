Lafaurie defendió su participación en el equipo del Gobierno para las negociaciones con el ELN

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se refirió nuevamente a su participación en la delegación del Gobierno Nacional para los diálogos con el ELN que este lunes se retomaron oficialmente.



Lafaurie, quien sabe que su participación en las negociaciones no ha sido bien recibida por todos los sectores, fue enfático en que las personas que son de su misma línea política y han criticado su decisión deben estar tranquilos porque, a pesar de que estará en el equipo del Gobierno, él no cambiará sus posturas.



Asimismo, el Presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal recalcó que aunque aún no sabe cuál será su rol en las negociaciones, sí tiene claro que el Gobierno lo invitó a ser parte de la delegación porque él puede colaborar, apoyar y complementar el trabajo.



"Yo tengo que esperar a que el comisionado de Paz Danilo Rueda y el jefe de la delegación, Otty Patiño, definan los roles que vamos a tener cada uno en la mesa de diálogo. Eso permitirá saber qué hará cada uno y complementar el trabajo El Gobierno cree que yo puedo colaborar, apoyar y complementar este trabajo y por eso estoy aquí", comentó en diálogo con Semana.



De igual manera, Lafaurie manifestó que él no será una piedra en el zapato en las negociaciones, pero que sí estará firme en que se cumpla con el propósito de lograr la paz pensando en que los eventuales acuerdos contribuyan para el bienestar del país.



"Tengo una trayectoria muy amplia en este sector, el país sabe a qué atenerse conmigo y no vengo a improvisar. Tengo muchas responsabilidades con el gremio y con los colombianos. El presidente Petro lanzó la propuesta ante el congreso del gremio y se le aplaudió, acepté y no seré un palo en la rueda, en eso no me van a ver", mencionó.



Con relación al por qué decidió aceptar la propuesta del presidente Petro, el dirigente gremial aseguró que su propósito no es solo ayudar para que el Gobierno logré tener un acuerdo de paz con el ELN, sino también buscar que en las negociaciones se tengan en cuenta al sector ganadero que, según aseguró, ha sido víctima de toda clase de violencia.



"Mi proyecto de vida terminará en Fedegán y por eso, asumí esta responsabilidad, por eso estoy acá. Les han dicho de todo. Si esto sale adelante, todos saldrán beneficiados. Mi obligación es dar tranquilidad a los sectores que no apoyan el proceso", indicó Lafaurie.