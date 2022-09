Gobierno continúa ultimando los detalles para apertura de la frontera con Venezuela

El Gobierno de Colombia continúa ultimando los detalles que permitirán la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela el próximo lunes 26 de septiembre.



El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró que delegaciones de los Ministerios de Transporte y Comercio se encuentran en Cúcuta, Norte de Santander, terminando de concretar los detalles que permitirán realizar la reapertura tranquila y organizada.



“A esta hora, comisiones técnicas de los ministerios MinTransporte y MinComercio se encuentran en Cúcuta (Nte. de Santander) ultimando detalles que permitan una reapertura fronteriza tranquila y exitosa el próximo 26 de septiembre”, afirmó Benedetti en su cuenta de Twitter.



Desde el Gobierno aún no se ha confirmado si se hará algún evento o acto protocolario en torno a la reapertura de la frontera, aunque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que asistirá a la reapertura, confirmó que no se dará un encuentro con su homólogo venezolano.



“No, eso no está en este momento en la agenda”, afirmó el presidente Petro durante un foro sobre asuntos españoles e hispanoamericanos.