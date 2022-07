Gobierno asegura que no ha recibido pruebas de desvíos de recursos para la paz

El Gobierno Nacional realizó se pronunció este jueves frente a las denuncias por la presunta desviación de los recursos aprobados para ejecutarse los proyectos de paz empleados en el acuerdo de paz.



Según la investigación de Blu Radio, funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación, la Contraloría, congresistas y diferentes mandatarios locales habrían participado en la desviación de recursos que son tramitados y aprobados desde el Ocad-Paz.



La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero, informó que hasta la fecha han recibido cinco denuncias, de las cuales tres fueron archivadas debido a la falta y sustento de pruebas respecto a los reclamos que fueron enviados por medio de correos electrónicos. Actualmente dos están en trámite.

“En este momento no tenemos ninguna prueba, desde que yo llegué tengo cinco denuncias, de esas automáticamente hemos compulsado copias a todos los organismos de control. Iniciamos investigaciones internas a través del control disciplinario y estaban hechas en gran parte de acusaciones anónimas y un correo”, expresó Botero.



Respecto a la supuesta pérdida de dinero que anuncia la investigación, Botero explicó que el Gobierno no tiene conocimiento de donde presuntamente se perdieron los recursos y quiénes los habrían tomado.



“No sabemos de dónde viene esa cifra, y si no tenemos una irregularidad o una prueba no sabemos dónde pueden estar en este momento. Necesitamos son pruebas y denuncias para poder investigar, trabajar de la mano con la Procuraduría, con la Contraloría y la Fiscalía para ver dónde están y que hace falta”, explicó Botero.



Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Juan Carlos Vargas, invitó a los colombianos y funcionarios en todo el territorio nacional a denunciar las irregularidades que se evidencien en medio de los procesos.



“El Gobierno Nacional no tolera ningún acto de corrupción en la implementación de los acuerdos de paz, no tolera, ni tolerará y a su vez hace una invitación a quien tenga conocimiento con las respectivas pruebas, alcaldes, gobernadores, funcionarios o personal que tenga algún indicio, que instale las denuncias ante los órganos competentes”, expresó Vargas.

Los funcionarios explicaron que se han asignado 28,5 billones de pesos de recursos en los municipios PDET, 8 billones vienen por parte del sistema de regalías, que está conformado por distintas fuentes de ingresos, una de ellas es el Ocad-Paz, también están los Ocad regionales y las asignaciones directas de los municipios.



“El Ocad-Paz es una instancia que tiene tres votos: vota un gobernador, un alcalde y el Gobierno a través del consejero para la Estabilización. Lo que hace el DNP es ejercer la secretaría técnica. Los 8 billones de pesos se aprobaron para el acuerdo y la implementación, de los cuales 6,7 billones se aprobaron a través del Ocad-Paz, estos son los recursos que han estado en los medios en los últimos días”, expresó Botero.