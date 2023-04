Gobernador de Caldas pide "no generar pánico" por actividad del Volcán Nevado del Ruiz

Este domingo 3 de abril inició la evacuación de 40 familias residentes del municipio Villamaría, cerca al Volcán Nevado del Ruiz. El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, pidió "no generar pánico", pues en redes sociales se están compartiendo imagenes de erupciones volcánicas que no corresponden a la realidad de los hechos.



"Estamos tomando todas las medidas y ahí entramos en el caso de 40 familias que están más cerca y, por eso, se han tomado las medidas y las siguientes decisiones: primero, prohibir el acceso de cualquier persona al Parque Nacional del Nevado del Ruiz y, con la alcaldesa (e) de Villamaría, tomamos la decisión de comenzar la evacuación, que es preventiva; no queremos generar ningún pánico económico ni social”, dijo Velásquez, en diálogo con Mañanas Blu.



"Es una evacuación preventiva y tiene tres grados: lo primero es revisar si estas familias tienen a su vez apoyo de otras familias en Manizalez, lo segundo es la evacuación social, si de pronto tienen red apoyo para desplazarse a otro lugar, lo tercero es lo institucional, en la que en primer la Alcaldía de Villamaría gestiona los alquileres y demás", indicó.



El Gobernador aprovechó para explicar por qué se está tomando la decisión de evacuar primero a los habitantes de Villamaría y no de otras regiones también aledañas.



"Villamaría es de los municipios que pueden verse más afectados. Muchas veces creemos que el Nevado del Ruiz se encuentra en Manizalez, pero está más cerca de Villamaría", señaló.