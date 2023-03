General (r) Rodolfo Palomino sufrió fuerte accidente y se encuentra hospitalizado

El general (r) Rodolfo Palomino informó mediante su cuenta de Twitter que tuvo un accidente en la mañana de este sábado 25 de marzo.



"Mi Dios es muy grande, ojalá los conductores temerarios que usan las vías para competir entiendan que la osadía no se mide en kilómetro por hora", escribió en el trino.



Palomino compartió a sus seguidores dos fotos donde se puede ver cómo quedaron dos carros en el accidente, sin embargo, él no estaba en ninguno de los autos ya que aclaró que: "Montar en bici no puede ser una sentencia de muerte".



Mi Dios es muy grande, ojalá los conductores temerarios que usan las vías para competir entiendan que la osadía no se mide en kms por hora.



Agradezco a enfermeros y médicos del hospital de Sesquilé por su oportuna ayuda.



Montar en bici no puede ser una sentencia de muerte.☹️ pic.twitter.com/l48ygMsbuW — General Palomino (@GeneralPalomino) March 25, 2023

"Agradezco a enfermeros y médicos del hospital de Sesquilé por su oportuna ayuda", escribió también en su trino.



Un allegado al exuniformado le comentó a Blu Radio, que Palomino estaba haciendo ejercicio cuando fue embestido por un carro, que al parecer, iba compitiendo con otro carro por la vía en la que el estaba montando bicicleta.



Palomino sufrió un fuerte golpe en la cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Central de la Policía.